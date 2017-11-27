《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡11月27日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $63.56/$63.09 阻力位$64.07/$64.38 棕榈油 2,649/2,689马币(林吉特) 支撑位2,605/2,586马币 西德克萨斯中质油(WTI) $58.49/$58.01 阻力位$59.26 现货金 $1,279/$1,275 阻力位$1,297/$1,309 LME期铜 $6,945/$6,891 阻力位$7,068 LME期铝 $2,103 阻力位$2,148 CBOT大豆 $9.90, $9.84-1/2 阻力位$10.02 CBOT玉米 $3.39/$3.37 阻力位$3.43-1/2, $3.45-3/4 CBOT小麦 $4.18-1/2 支撑位$4.12-1/2, $4.08-1/2 纽约咖啡 $1.2960 支撑位$1.2665/$1.2595 纽约可可 $2,123/$2,148 支撑位$2,082/$2,058 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关 本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)