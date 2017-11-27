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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#货币新闻
2017年11月27日 / 凌晨1点44分 / 2 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡11月27日 - 
 合约                     目标位($代表美元)          支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油               $63.56/$63.09              阻力位$64.07/$64.38
 棕榈油                   2,649/2,689马币(林吉特)    支撑位2,605/2,586马币
 西德克萨斯中质油(WTI)    $58.49/$58.01              阻力位$59.26
 现货金                   $1,279/$1,275              阻力位$1,297/$1,309
 LME期铜                  $6,945/$6,891              阻力位$7,068
 LME期铝                  $2,103                     阻力位$2,148
 CBOT大豆                 $9.90, $9.84-1/2           阻力位$10.02
 CBOT玉米                 $3.39/$3.37                阻力位$3.43-1/2, $3.45-3/4
 CBOT小麦                 $4.18-1/2                  支撑位$4.12-1/2, $4.08-1/2
 纽约咖啡                 $1.2960                    支撑位$1.2665/$1.2595
 纽约可可                 $2,123/$2,148              支撑位$2,082/$2,058
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关
本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)

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