《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透11月28日 - 合约 目标位($代表美元 支撑位/阻力位($代表美元) ) 布兰特原油 $64.07/$64.89 支撑 $63.56/$63.09 棕榈油 2,555/2,519 马币 阻力 2,612/2,645 马币 (林吉特) 西德克萨斯中质油( $58.49/$58.87 阻力 $57.72/$57.24 WTI) 现货金 $1,301 支撑 $1,292/$1,288 LME期铜 $6,891 阻力 $6,945/$7,000 LME期铝 $2,124/$2,103 阻力 $2,142/$2,159 CBOT大豆 $9.90, $9.84-1/2 阻力 $10.02 CBOT玉米 $3.36-1/4 阻力 $3.40-1/2, $3.43-1/2 CBOT小麦 $4.12-1/2 支撑 $4.08-1/2, $4.06-1/4 纽约咖啡 $1.2665/$1.2595 阻力 $1.2850/$1.2960 纽约可可 $2,041/$2,016 阻力 $2,082/$2,107 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求 有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 汪红英；审校 龚芳)