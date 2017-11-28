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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#货币新闻
2017年11月28日 / 凌晨1点00分 / 2 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透11月28日 - 
 合约               目标位($代表美元  支撑位/阻力位($代表美元) 
                    )                 
 布兰特原油         $64.07/$64.89     支撑 $63.56/$63.09
 棕榈油             2,555/2,519 马币  阻力 2,612/2,645 马币
                    (林吉特)          
 西德克萨斯中质油(  $58.49/$58.87     阻力 $57.72/$57.24
 WTI)                                 
 现货金             $1,301            支撑 $1,292/$1,288
 LME期铜            $6,891            阻力 $6,945/$7,000
 LME期铝            $2,124/$2,103     阻力 $2,142/$2,159
 CBOT大豆           $9.90, $9.84-1/2  阻力 $10.02
 CBOT玉米           $3.36-1/4         阻力 $3.40-1/2, $3.43-1/2
 CBOT小麦           $4.12-1/2         支撑 $4.08-1/2, $4.06-1/4
 纽约咖啡           $1.2665/$1.2595   阻力 $1.2850/$1.2960
 纽约可可           $2,041/$2,016     阻力 $2,082/$2,107
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求
有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 汪红英；审校 龚芳)

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