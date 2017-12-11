《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人 观点) 撰稿 王涛 路透新加坡12月11日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $63.82 支撑位 $62.89/$62.47 棕榈油 2,462马币(林吉特) 阻力位 2,491/2,519马币 西德克萨斯中质油(WTI $57.82 支撑位 $57.05/$56.58 ) 现货金 $1,239/$1,225 阻力位 $1,250/$1,261 LME期铜 $6,528/$6,492 阻力位 $6,623/$6,670 LME期铝 $1,994 阻力位 $2,028/$2,049 CBOT大豆 $9.98-3/4 阻力位 $9.82-1/4, $9.78- 1/4 CBOT玉米 $3.50 阻力位 $3.52, $3.53 CBOT小麦 $4.16-1/4, $4.14-3 阻力位 $4.20, $4.21-1/4 /4 纽约咖啡 $1.2145/$1.1845 阻力位 $1.2480 纽约可可 $1,940/$1,957 支撑位 $1,888/$1,861 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其 他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张若琪 审校 戴素萍)