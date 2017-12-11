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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#货币新闻
December 11, 2017 / 1:30 AM / in 2 days

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人
观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡12月11日 - 
 合约                  目标位($代表美元)   支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油            $63.82              支撑位 $62.89/$62.47
 棕榈油                2,462马币(林吉特)   阻力位 2,491/2,519马币
 西德克萨斯中质油(WTI  $57.82              支撑位 $57.05/$56.58
 )                                         
 现货金                $1,239/$1,225       阻力位 $1,250/$1,261
 LME期铜               $6,528/$6,492       阻力位 $6,623/$6,670
 LME期铝               $1,994              阻力位 $2,028/$2,049
 CBOT大豆              $9.98-3/4           阻力位 $9.82-1/4, $9.78-
                                           1/4
 CBOT玉米              $3.50               阻力位 $3.52, $3.53
 CBOT小麦              $4.16-1/4, $4.14-3  阻力位 $4.20, $4.21-1/4
                       /4                  
 纽约咖啡              $1.2145/$1.1845     阻力位 $1.2480
 纽约可可              $1,940/$1,957       支撑位 $1,888/$1,861
 (完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其
他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张若琪 审校　戴素萍)

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