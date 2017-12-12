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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#货币新闻
December 12, 2017 / 1:11 AM / in a day

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡12月12日 - 
 合约                  目标位($代表美元)   支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油            $65.50              支撑位 $64.54/$64.25
 棕榈油                2,426马币(林吉特)   阻力位 2,491/2,519马币
 西德克萨斯中质油(WTI  $58.29/$59.05       支撑位 $57.82/$57.44
 )                                         
 现货金                $1,250              支撑位 $1,239/$1,225
 LME期铜               $6,737              支撑位 $6,623/$6,560
 LME期铝               $2,049              支撑位 $2,013
 CBOT大豆              $9.78-1/4           阻力位 $9.85-1/4, $9.91
 CBOT玉米              $3.47               阻力位 $3.50, $3.50-3/4
 CBOT小麦              $4.17-1/2, $4.20    支撑位 $4.10, $4.08-1/2
 纽约咖啡              $1.1845             阻力位 $1.2145
 纽约可可              $1,957/$1,976       支撑位 $1,902/$1,888
  (完)
    
  (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其
他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 李爽  审校 龚芳)

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