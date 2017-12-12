《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡12月12日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $65.50 支撑位 $64.54/$64.25 棕榈油 2,426马币(林吉特) 阻力位 2,491/2,519马币 西德克萨斯中质油(WTI $58.29/$59.05 支撑位 $57.82/$57.44 ) 现货金 $1,250 支撑位 $1,239/$1,225 LME期铜 $6,737 支撑位 $6,623/$6,560 LME期铝 $2,049 支撑位 $2,013 CBOT大豆 $9.78-1/4 阻力位 $9.85-1/4, $9.91 CBOT玉米 $3.47 阻力位 $3.50, $3.50-3/4 CBOT小麦 $4.17-1/2, $4.20 支撑位 $4.10, $4.08-1/2 纽约咖啡 $1.1845 阻力位 $1.2145 纽约可可 $1,957/$1,976 支撑位 $1,902/$1,888 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其 他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 李爽 审校 龚芳)