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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#市场报道
December 13, 2017 / 1:13 AM / 2 days ago

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观
点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡12月13日 - 
 合约               目标位($代表美   支撑位/阻力位($代表美元)
                    元)              
 布兰特原油         $64.72           支撑位 $63.48/$62.93
 棕榈油             2,426 马币(林吉  阻力位 2,491/2,519 马币
                    特)              
 西德克萨斯中质油(  $57.82           支撑位 $57.05/$56.58
 WTI)                                
 现货金             $1,250           支撑位 $1,239/$1,225
 比特币             $17,594          支撑位 $16,589/$15,967
 LME期铜            $6,737           支撑位 $6,623/$6,560
 LME期铝            $2,028/$2,049    支撑位 $2,013/$2,003
 CBOT大豆           $9.73-1/2, $9.6  阻力位 $9.78-1/4, $9.85-
                    7                1/4
 CBOT玉米           $3.47            阻力位 $3.49, $3.50, $3.
                                     50-3/4
 CBOT小麦           $4.14-3/4, $4.1  支撑位 $4.10, $4.08-1/2
                    7-1/2            
 纽约咖啡           $1.1605          阻力位 $1.2145
 纽约可可           $1,932/$1,957    支撑位 $1,861/$1,817
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业
或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 汪红英；审校 戴素萍)

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