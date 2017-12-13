《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡12月13日 - 合约 目标位($代表美 支撑位/阻力位($代表美元) 元) 布兰特原油 $64.72 支撑位 $63.48/$62.93 棕榈油 2,426 马币(林吉 阻力位 2,491/2,519 马币 特) 西德克萨斯中质油( $57.82 支撑位 $57.05/$56.58 WTI) 现货金 $1,250 支撑位 $1,239/$1,225 比特币 $17,594 支撑位 $16,589/$15,967 LME期铜 $6,737 支撑位 $6,623/$6,560 LME期铝 $2,028/$2,049 支撑位 $2,013/$2,003 CBOT大豆 $9.73-1/2, $9.6 阻力位 $9.78-1/4, $9.85- 7 1/4 CBOT玉米 $3.47 阻力位 $3.49, $3.50, $3. 50-3/4 CBOT小麦 $4.14-3/4, $4.1 支撑位 $4.10, $4.08-1/2 7-1/2 纽约咖啡 $1.1605 阻力位 $1.2145 纽约可可 $1,932/$1,957 支撑位 $1,861/$1,817 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业 或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 汪红英；审校 戴素萍)