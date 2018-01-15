FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
频道
专题
德国社民党领袖呼吁党内成员支持与默克尔组建大联合政府
深度分析
德国社民党领袖呼吁党内成员支持与默克尔组建大联合政府
独家：美国议员敦促AT&T切断与中国华为的所有商业联系--消息
时事要闻
独家：美国议员敦促AT&T切断与中国华为的所有商业联系--消息
中国央行官员称需终止虚拟货币集中化交易--消息人士
中国财经
中国央行官员称需终止虚拟货币集中化交易--消息人士
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#市场报道
January 15, 2018 / 1:17 AM / 2 days ago

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡1月15日 - 
 合约                  目标位($代表美元)       支撑位/阻力位($代表美元) 
 布兰特原油            $70.30                  支撑位 $69.61/$69.06
 棕榈油                2,519/2,491 马币(林吉   阻力位 2,577/2,612马币
                       特)                     
 西德克萨斯中质油(WTI  $64.96                  支撑位 $63.94/$63.66
 )                                             
 现货金                $1,341/$1,358           支撑位 $1,329
 比特币                $14,031/$14,643         支撑位 $13,274/$12,755
 LME期铜               $7,005                  阻力位 $7,194
 LME期铝               $2,248                  支撑位 $2,209/$2,180
 CBOT大豆              $9.76                   支撑位 $9.56-1/2
 CBOT玉米              $3.45-1/2               阻力位 $3.48-1/2, $3.49-1/
                                               4
 CBOT小麦              $4.16-3/4, $4.14        支撑位 $4.23-3/4
 纽约咖啡              $1.2330/$1.2480         支撑位 $1.2140/$1.2005
 纽约可可              $1,878                  阻力位 $1,961
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问
，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below