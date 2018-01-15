《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡1月15日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $70.30 支撑位 $69.61/$69.06 棕榈油 2,519/2,491 马币(林吉 阻力位 2,577/2,612马币 特) 西德克萨斯中质油(WTI $64.96 支撑位 $63.94/$63.66 ) 现货金 $1,341/$1,358 支撑位 $1,329 比特币 $14,031/$14,643 支撑位 $13,274/$12,755 LME期铜 $7,005 阻力位 $7,194 LME期铝 $2,248 支撑位 $2,209/$2,180 CBOT大豆 $9.76 支撑位 $9.56-1/2 CBOT玉米 $3.45-1/2 阻力位 $3.48-1/2, $3.49-1/ 4 CBOT小麦 $4.16-3/4, $4.14 支撑位 $4.23-3/4 纽约咖啡 $1.2330/$1.2480 支撑位 $1.2140/$1.2005 纽约可可 $1,878 阻力位 $1,961 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问 ，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)