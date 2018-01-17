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January 17, 2018 / 12:50 AM / 2 days ago

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
    路透1月17日 - 
 合约                目标位($代表美元  支撑位/阻力位($代表美元) 
                     )                 
 布兰特原油          $68.51            阻力位 $69.61/$70.30
 棕榈油              2,555 马币(林吉   支撑位 2,491/2,462 马币
                     特)               
 西德克萨斯中质油(W  $63.26/$62.94     阻力位 $64.31
 TI)                                   
 现货金              $1,358            支撑位 $1,329
 比特币              $10,736           阻力位 $11,978/$12,982
 LME期铜             $7,195            支撑位 $7,036/$7,005
 LME期铝             $2,222            支撑位 $2,180/$2,145
 CBOT大豆            $9.76             支撑位 $9.63-3/4, $9.56-1/2
 CBOT玉米            $3.45-1/2         阻力位 $3.49-1/4, $3.50-1/2
 CBOT小麦            $4.14             阻力位 $4.16-3/4, $4.20-1/2
 纽约咖啡            $1.2140/$1.2330   支撑位 $1.2005/$1.1830
 纽约可可            $1,961            支撑位 $1,901/$1,878
 (完)  
    
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾
问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 汪红英；审校 杜明霞)
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