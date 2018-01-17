《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 路透1月17日 - 合约 目标位($代表美元 支撑位/阻力位($代表美元) ) 布兰特原油 $68.51 阻力位 $69.61/$70.30 棕榈油 2,555 马币(林吉 支撑位 2,491/2,462 马币 特) 西德克萨斯中质油(W $63.26/$62.94 阻力位 $64.31 TI) 现货金 $1,358 支撑位 $1,329 比特币 $10,736 阻力位 $11,978/$12,982 LME期铜 $7,195 支撑位 $7,036/$7,005 LME期铝 $2,222 支撑位 $2,180/$2,145 CBOT大豆 $9.76 支撑位 $9.63-3/4, $9.56-1/2 CBOT玉米 $3.45-1/2 阻力位 $3.49-1/4, $3.50-1/2 CBOT小麦 $4.14 阻力位 $4.16-3/4, $4.20-1/2 纽约咖啡 $1.2140/$1.2330 支撑位 $1.2005/$1.1830 纽约可可 $1,961 支撑位 $1,901/$1,878 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾 问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 汪红英；审校 杜明霞)