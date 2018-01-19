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January 19, 2018 / 12:44 AM / 2 days ago

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者王涛是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
    路透新加坡1月19日 - 
 合约                  目标位($代表美元)       支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油            $68.51                  阻力位 $69.61/$70.30
 棕榈油                -                       阻力位 2,491/2,519马币(林吉特)
                                               支撑位 2,462/2,426马币
 西德克萨斯中质油(WTI  $63.26                  阻力位 $63.94/$64.31
 )                                             
 现货金                $1,311                  阻力位 $1,334/$1,341
 比特币                -                       阻力位 $11,978/$12,982
                                               支撑位 $10,736/$9,886
 LME期铜               $7,005/$6,910           阻力位 $7,123/$7,195
 LME期铝               $2,270                  支撑位 $2,222
 CBOT大豆              $9.77, $9.85-3/4        支撑位 $9.69-1/4, $9.64-1/2
 CBOT玉米              $3.48-3/4               阻力位 $3.51-3/4, $3.53-3/4
 CBOT小麦              $4.26-3/4, $4.30-1/2    支撑位 $4.23-3/4, $4.20-1/2
 纽约咖啡              $1.2005                 阻力位 $1.2195/$1.2330
 纽约可可              -                       支撑位 $1,965/$1,904
                                               阻力位 $2,015/$2,065
 (完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻
求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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