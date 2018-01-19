《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者王涛是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 路透新加坡1月19日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $68.51 阻力位 $69.61/$70.30 棕榈油 - 阻力位 2,491/2,519马币(林吉特) 支撑位 2,462/2,426马币 西德克萨斯中质油(WTI $63.26 阻力位 $63.94/$64.31 ) 现货金 $1,311 阻力位 $1,334/$1,341 比特币 - 阻力位 $11,978/$12,982 支撑位 $10,736/$9,886 LME期铜 $7,005/$6,910 阻力位 $7,123/$7,195 LME期铝 $2,270 支撑位 $2,222 CBOT大豆 $9.77, $9.85-3/4 支撑位 $9.69-1/4, $9.64-1/2 CBOT玉米 $3.48-3/4 阻力位 $3.51-3/4, $3.53-3/4 CBOT小麦 $4.26-3/4, $4.30-1/2 支撑位 $4.23-3/4, $4.20-1/2 纽约咖啡 $1.2005 阻力位 $1.2195/$1.2330 纽约可可 - 支撑位 $1,965/$1,904 阻力位 $2,015/$2,065 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻 求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张若琪 审校 戴素萍)