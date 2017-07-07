《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿/王涛 路透新加坡7月7日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $47.13 阻力位 $47.78/$48.59/$49.09 棕榈油 2,522/2,503马币 阻力位 2,569/2,581马币 西德克萨斯中质油(WTI) $44.40 阻力位 $45.85/$46.53 现货金 $1,231/$1,238 支撑位 $1,217/$1,211 LME期铜 $5,818/$5,788 阻力位 $5,860/$5,905 LME期铝 $1,951/$1,964 支撑位 $1,933/$1,918 CBOT大豆 $9.78 阻力位 $10.00, $10.21-3/4 CBOT玉米 $3.94-1/4 阻力位 $4.04-1/2, $4.07 CBOT小麦 $5.21-1/2 阻力位 $5.38, $5.48 纽约咖啡 - 阻力位 $1.3015, $1.3180 支撑位 $1.2755, $1.2590 纽约可可 - 阻力位 $1,939/$1,980 支撑位 $1,888/$1,857 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品 的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王琛；审校 龚芳)