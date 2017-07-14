《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿/王涛 路透新加坡7月14日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $47.42 阻力 $48.89/$49.54 棕榈油 2,517 马币(林吉特) 阻力 2,560/2,577 马币 西德克萨斯中质油(WT $45.49/$45.05 阻力 $46.45/$47.32 I) 现货金 $1,204 阻力 $1,225/$1,231 LME期铜 $5,818 阻力 $5,905/$5,932 LME期铝 $1,912/$1,902 阻力 $1,934/$1,948 CBOT大豆 $9.78, $9.50-3/4 阻力 $10, $10.21-3/4 CBOT玉米 - 阻力 $3.85-3/4, $3.93-1/4 支撑 $3.81-1/4, $3.74 CBOT小麦 $4.91-1/2 阻力 $5.29 纽约咖啡 $1.3370 支撑 $1.2955/$1.2810 纽约可可 $1,922/$1,950 支撑 $1,841 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问， 寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王琛；审校 龚芳)