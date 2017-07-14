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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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2017年7月14日 / 凌晨1点01分 / 21 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

路透新闻部

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿/王涛
    路透新加坡7月14日 - 
 合约                 目标位($代表美元)      支撑位/阻力位($代表美元) 
 布兰特原油           $47.42                 阻力 $48.89/$49.54
 棕榈油               2,517 马币(林吉特)     阻力 2,560/2,577 马币
 西德克萨斯中质油(WT  $45.49/$45.05          阻力 $46.45/$47.32
 I)                                          
 现货金               $1,204                 阻力 $1,225/$1,231
 LME期铜              $5,818                 阻力 $5,905/$5,932
 LME期铝              $1,912/$1,902          阻力 $1,934/$1,948
 CBOT大豆             $9.78, $9.50-3/4       阻力 $10, $10.21-3/4
 CBOT玉米             -                      阻力 $3.85-3/4, $3.93-1/4
                                             支撑 $3.81-1/4, $3.74
 CBOT小麦             $4.91-1/2              阻力 $5.29
 纽约咖啡             $1.3370                支撑 $1.2955/$1.2810
 纽约可可             $1,922/$1,950          支撑 $1,841
 
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，
寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王琛；审校 龚芳)

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