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2017年8月8日 / 凌晨1点08分 / 6 天内

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

路透新闻部

2 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿/王涛
    路透新加坡8月8日 - 
 合约                   目标位($代表美元)        支撑位/阻力位($代表美元) 
 布兰特原油             $51.87/51.62             阻力 $52.41/$52.59/$52.89
 棕榈油                 2,556/2,541 马币(林吉特  阻力 2,579/2,590 马币
                        )                        
 西德克萨斯中质油(WTI)  $48.51                   阻力 $49.70/$50.08
 现货金                 $1,247                   阻力 $1,260/$1,264
 LME期铜                $6,512                   支撑 $6,385/$6,306
 LME期铝                $1,962/$1,953            支撑 $9.68, $9.63-1/4
 CBOT大豆               $9.81                    支撑 $9.57-1/2, $9.48-1/4
 CBOT玉米               $3.90-3/4                支撑 $3.84, $3.82-1/4
 CBOT小麦               $4.68-3/4                支撑 $4.61, $4.52-3/4
 纽约咖啡               $1.4390/$1.4535          支撑 $1.4160/$1.3945
 纽约可可               -                        支撑 $1,995/$1,973
                                                 阻力 $2,045/$2,090
 
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，
寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王琛；审校)

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