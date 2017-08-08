《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿/王涛 路透新加坡8月8日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $51.87/51.62 阻力 $52.41/$52.59/$52.89 棕榈油 2,556/2,541 马币(林吉特 阻力 2,579/2,590 马币 ) 西德克萨斯中质油(WTI) $48.51 阻力 $49.70/$50.08 现货金 $1,247 阻力 $1,260/$1,264 LME期铜 $6,512 支撑 $6,385/$6,306 LME期铝 $1,962/$1,953 支撑 $9.68, $9.63-1/4 CBOT大豆 $9.81 支撑 $9.57-1/2, $9.48-1/4 CBOT玉米 $3.90-3/4 支撑 $3.84, $3.82-1/4 CBOT小麦 $4.68-3/4 支撑 $4.61, $4.52-3/4 纽约咖啡 $1.4390/$1.4535 支撑 $1.4160/$1.3945 纽约可可 - 支撑 $1,995/$1,973 阻力 $2,045/$2,090 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问， 寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王琛；审校)