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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#货币新闻
2017年9月13日 / 凌晨1点34分 / 1 个月前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡9月13日 - 
 合约                  目标位($代表美元)          支撑位/阻力位($代表美元) 
 布兰特原油            $54.68/$55.03              支撑位 $53.98/$53.54
 棕榈油(11月)          2,853/2,877马币(林吉特)    支撑位 2,811/2,790 马币
 西德克萨斯中质油(WTI  $48.92/$49.37              支撑位 $48.01/$47.56
 )                                                
 现货金                -                          阻力位 $1,335/$1,347
                                                  支撑位 $1,321/$1,299
 LME期铜               $6,763                     支撑位 $6,636/$6,507
 LME期铝               $2,161                     支撑位 $2,125/$2,114
 CBOT大豆(11月)        $9.69                      支撑位 $9.50-1/2, $9.39-1/4
 CBOT玉米(12月)        $3.56-1/4                  支撑位 $3.52-1/4, $3.49-1/2
 CBOT小麦(12月)        $4.47-1/2, $4.50-1/4       支撑位 $4.41, $4.37-3/4
 纽约咖啡(12月)        $1.37                      支撑位 $1.3330/$1.3245
 纽约可可(12月)        $1,973/$2,007              支撑位 $1,939/$1,920
 (完)
    
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 李婷仪 审校 张若琪)

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