《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡9月13日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $54.68/$55.03 支撑位 $53.98/$53.54 棕榈油(11月) 2,853/2,877马币(林吉特) 支撑位 2,811/2,790 马币 西德克萨斯中质油(WTI $48.92/$49.37 支撑位 $48.01/$47.56 ) 现货金 - 阻力位 $1,335/$1,347 支撑位 $1,321/$1,299 LME期铜 $6,763 支撑位 $6,636/$6,507 LME期铝 $2,161 支撑位 $2,125/$2,114 CBOT大豆(11月) $9.69 支撑位 $9.50-1/2, $9.39-1/4 CBOT玉米(12月) $3.56-1/4 支撑位 $3.52-1/4, $3.49-1/2 CBOT小麦(12月) $4.47-1/2, $4.50-1/4 支撑位 $4.41, $4.37-3/4 纽约咖啡(12月) $1.37 支撑位 $1.3330/$1.3245 纽约可可(12月) $1,973/$2,007 支撑位 $1,939/$1,920 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 李婷仪 审校 张若琪)