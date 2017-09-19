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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#货币新闻
2017年9月19日 / 凌晨1点05分 / 1 个月前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡9月19日 - 
 合约                    目标位($代表美元)        支撑位位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油              $55.85/$56.46            支撑位$55.19/$54.71
 棕榈油                  2,787/2,760马币(林吉特)  阻力位2,833/2,862马币
 西德克萨斯中质油(WTI)   $50.43/$50.84            支撑位$49.37/$48.92
 现货金                  $1,299/$1,293            阻力位$1,313/$1,321
 LME期铜                 $6,452/$6,394            阻力位$6,588/$6,614
 LME期铝                 -                        阻力位$2,103/$2,125
                                                  支撑位$2,081/$2,068
 CBOT大豆                $9.59                    阻力位$9.72-1/4, $9.76-1/2
 CBOT玉米                $3.49-1/2, $3.48         阻力位$3.52-1/4, $3.54-1/4
 CBOT小麦                $4.37-3/4                阻力位$4.44, $4.47-1/2
 纽约咖啡                $1.37                    阻力位$1.4240
 纽约可可                $1,939                   阻力位$1,973/$1,999
 
  (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻
求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 龚芳)

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