《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡9月19日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $55.85/$56.46 支撑位$55.19/$54.71 棕榈油 2,787/2,760马币(林吉特) 阻力位2,833/2,862马币 西德克萨斯中质油(WTI) $50.43/$50.84 支撑位$49.37/$48.92 现货金 $1,299/$1,293 阻力位$1,313/$1,321 LME期铜 $6,452/$6,394 阻力位$6,588/$6,614 LME期铝 - 阻力位$2,103/$2,125 支撑位$2,081/$2,068 CBOT大豆 $9.59 阻力位$9.72-1/4, $9.76-1/2 CBOT玉米 $3.49-1/2, $3.48 阻力位$3.52-1/4, $3.54-1/4 CBOT小麦 $4.37-3/4 阻力位$4.44, $4.47-1/2 纽约咖啡 $1.37 阻力位$1.4240 纽约可可 $1,939 阻力位$1,973/$1,999 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻 求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 龚芳)