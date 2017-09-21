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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#货币新闻
2017年9月21日 / 凌晨12点48分 / 1 个月内

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡9月21日 - 
 合约                  目标位($代表美元)        支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油            $56.56/$57.27            支撑位$55.85/$55.41
 棕榈油(12月)          2,741马币(林吉特)        阻力位2,787/2,816马币
 西德克萨斯中质油(WTI  $51.40                   支撑位$50.43/$50.32
 )                                              
 现货金                $1,293/$1,281            阻力位$1,309/$1,313
 LME期铜               $6,452                   阻力位$6,588/$6,614
 LME期铝               $2,280                   支撑位$2,174/$2,161
 CBOT大豆(11月)        $9,76-1/2                支撑位$9.65-3/4, $9,59
 CBOT玉米(12月)        $3.52-1/4, $3.54-1/4     支撑位$3.48, $3.46-1/2
 CBOT小麦(12月)        $4.53-3/4, $4.57-1/4     支撑位$4.50-1/4, $4.47-1/2
 纽约咖啡(12月)        $1.3940                  支撑位$1.3460
 纽约可可(12月)        $2,049                   支撑位$1,984/$1,973
 (完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求
有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王颖；审校 张若琪)

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