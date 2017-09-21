《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡9月21日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $56.56/$57.27 支撑位$55.85/$55.41 棕榈油(12月) 2,741马币(林吉特) 阻力位2,787/2,816马币 西德克萨斯中质油(WTI $51.40 支撑位$50.43/$50.32 ) 现货金 $1,293/$1,281 阻力位$1,309/$1,313 LME期铜 $6,452 阻力位$6,588/$6,614 LME期铝 $2,280 支撑位$2,174/$2,161 CBOT大豆(11月) $9,76-1/2 支撑位$9.65-3/4, $9,59 CBOT玉米(12月) $3.52-1/4, $3.54-1/4 支撑位$3.48, $3.46-1/2 CBOT小麦(12月) $4.53-3/4, $4.57-1/4 支撑位$4.50-1/4, $4.47-1/2 纽约咖啡(12月) $1.3940 支撑位$1.3460 纽约可可(12月) $2,049 支撑位$1,984/$1,973 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求 有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王颖；审校 张若琪)