《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透9月25日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $57.27 支撑位$56.56/$56.15 棕榈油(12月) 2,712马币(林吉特) 阻力位2,760/2,787马币 西德克萨斯中质油(WTI) $51.40 支撑位$50.32/$49.93 现货金 $1,281/$1,263 阻力位$1,299/$1,302 LME期铜 $6,514/$6,544 支撑位$6,452/$6,402 LME期铝 $2,196 支撑位$2,139/$2,125 CBOT大豆(11月) $9.89-1/2, $9.93-1/2 支撑位$9.78-3/4, $9.74 CBOT玉米(12月) $3.56-1/4 支撑位$3.51, $3.49-1/2 CBOT小麦(12月) $4.50-1/4, $4.53-3/4 支撑位$4.41, $4.37-3/4 纽约咖啡(12月) $1.37/$1.3940 支撑位$1.3340/$1.3160 纽约可可(12月) $1,939 阻力位$2,007/$2,049 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻 求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王颖；审校 张若琪)