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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#货币新闻
2017年9月25日 / 凌晨1点15分 / 1 个月内

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透9月25日 - 
 合约                      目标位($代表美元)          支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油                $57.27                     支撑位$56.56/$56.15
 棕榈油(12月)              2,712马币(林吉特)          阻力位2,760/2,787马币
 西德克萨斯中质油(WTI)     $51.40                     支撑位$50.32/$49.93
 现货金                    $1,281/$1,263              阻力位$1,299/$1,302
 LME期铜                   $6,514/$6,544              支撑位$6,452/$6,402
 LME期铝                   $2,196                     支撑位$2,139/$2,125
 CBOT大豆(11月)            $9.89-1/2, $9.93-1/2       支撑位$9.78-3/4, $9.74
 CBOT玉米(12月)            $3.56-1/4                  支撑位$3.51, $3.49-1/2
 CBOT小麦(12月)            $4.50-1/4, $4.53-3/4       支撑位$4.41, $4.37-3/4
 纽约咖啡(12月)            $1.37/$1.3940              支撑位$1.3340/$1.3160
 纽约可可(12月)            $1,939                     阻力位$2,007/$2,049
 (完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻
求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王颖；审校 张若琪)

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