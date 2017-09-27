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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#货币新闻
2017年9月27日 / 凌晨1点22分 / 24 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡9月27日 - 
 合约                     目标位($代表美元)          支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油               $59.51/$60.01              支撑位$57.98/$57.35
 棕榈油                   2,767/2,790马币(林吉特)    2,734/2,700马币
 西德克萨斯中质油(WTI)    $52.76/$53.21              支撑位$51.75/$51.40
 现货金                   $1,281/$1,276              阻力位$1,302/$1,313
 LME期铜                  $6,358/$6,287              阻力位$6,452/$6,514
 LME期铝                  $2,103/$2,081              阻力位$2,138/$2,148
 CBOT大豆                 $9.54                      阻力位$9.66-3/4, $9.71-1/4
 CBOT玉米                 $3.49-1/2                  阻力位$3.52-1/4, $3.54-1/4
 CBOT小麦                 $4.50-1/4                  阻力位$4.57-1/4, $4.59-3/4
 纽约咖啡                 $1.2975                    阻力位$1.3340/$1.3460
 纽约可可                 $1,939                     阻力位$2,007
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品
的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)

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