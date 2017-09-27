《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡9月27日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $59.51/$60.01 支撑位$57.98/$57.35 棕榈油 2,767/2,790马币(林吉特) 2,734/2,700马币 西德克萨斯中质油(WTI) $52.76/$53.21 支撑位$51.75/$51.40 现货金 $1,281/$1,276 阻力位$1,302/$1,313 LME期铜 $6,358/$6,287 阻力位$6,452/$6,514 LME期铝 $2,103/$2,081 阻力位$2,138/$2,148 CBOT大豆 $9.54 阻力位$9.66-3/4, $9.71-1/4 CBOT玉米 $3.49-1/2 阻力位$3.52-1/4, $3.54-1/4 CBOT小麦 $4.50-1/4 阻力位$4.57-1/4, $4.59-3/4 纽约咖啡 $1.2975 阻力位$1.3340/$1.3460 纽约可可 $1,939 阻力位$2,007 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品 的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)