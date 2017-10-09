《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿/王涛 路透新加坡10月9日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $54.74 阻力位 $56.31/$57.28 棕榈油 2,763马币(林吉特) 支撑位 2,705/2,685马币 西德克萨斯中质油(WTI) $48.54 阻力位 $49.67/$50.04 现货金 $1,287 支撑位 $1,270/$1,260 LME期铜 $6,597 阻力位 $6,668/$6,739 LME期铝 $2,125 阻力位 $2,161/$2,174 CBOT大豆 $9.84, $9.98-3/4 支撑位 $9.71-1/4 CBOT玉米 $3.52-1/4, $3.53-1/2 支撑位 $3.48-3/4, $3.47-3/4, $3.4 6 CBOT小麦 $4.49-1/2 支撑位 $4.41-1/4, $4.36-1/4 纽约咖啡 $1.33 支撑位 $1.2935/$1.2760 纽约可可 $2,109/$2,135 支撑位 $2,067/$2,043 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及 产品的商业、金融及法律建议) (编译 王琛；审校 张若琪)