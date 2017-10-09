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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#货币新闻
2017年10月9日 / 凌晨12点51分 / 12 天内

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿/王涛
    路透新加坡10月9日 - 
 合约                     目标位($代表美元)        支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油               $54.74                   阻力位 $56.31/$57.28
 棕榈油                   2,763马币(林吉特)        支撑位 2,705/2,685马币
 西德克萨斯中质油(WTI)    $48.54                   阻力位 $49.67/$50.04
 现货金                   $1,287                   支撑位 $1,270/$1,260
 LME期铜                  $6,597                   阻力位 $6,668/$6,739
 LME期铝                  $2,125                   阻力位 $2,161/$2,174
 CBOT大豆                 $9.84, $9.98-3/4         支撑位 $9.71-1/4
 CBOT玉米                 $3.52-1/4, $3.53-1/2     支撑位 $3.48-3/4, $3.47-3/4, $3.4
                                                   6
 CBOT小麦                 $4.49-1/2                支撑位 $4.41-1/4, $4.36-1/4
 纽约咖啡                 $1.33                    支撑位 $1.2935/$1.2760
 纽约可可                 $2,109/$2,135            支撑位 $2,067/$2,043
    (完)    
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及
产品的商业、金融及法律建议) (编译 王琛；审校 张若琪)

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