《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡10月10日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $56.75 支撑 $55.06/$54.14 棕榈油(12月) 2,765马币(林吉特) 支撑 2,706/2,686马币 西德克萨斯中质油(WTI $50.08 支撑 $49.22/$48.85 ) 现货金 $1,299 支撑 $1,278/$1,263 LME期铜 $6,739 支撑 $6,633/$6,597 LME期铝 $2,196 支撑 $2,161/$2,139 CBOT大豆(11月) $9.61-3/4, $9.58 阻力 $9.71-1/4, $9.77-1/4 CBOT玉米(12月) - 支撑 $3.47-3/4, $3.46 阻力 $3.50-3/4, $3.52-1/4 CBOT小麦(12月) $4.32-3/4 阻力 $4.39, $4.41 纽约咖啡(12月) $1.2875 阻力 $1.3155, $1.3380 纽约可可(12月) $1,978/$1,956 阻力 $2,025/$2,043 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾 问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张若琪 审校 许娜)