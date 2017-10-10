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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#货币新闻
2017年10月10日 / 凌晨12点48分 / 11 天内

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡10月10日 - 
 合约                  目标位($代表美元)    支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油            $56.75               支撑 $55.06/$54.14
 棕榈油(12月)          2,765马币(林吉特)    支撑 2,706/2,686马币
 西德克萨斯中质油(WTI  $50.08               支撑 $49.22/$48.85
 )                                          
 现货金                $1,299               支撑 $1,278/$1,263
 LME期铜               $6,739               支撑 $6,633/$6,597
 LME期铝               $2,196               支撑 $2,161/$2,139
 CBOT大豆(11月)        $9.61-3/4, $9.58     阻力 $9.71-1/4, $9.77-1/4
 CBOT玉米(12月)        -                    支撑 $3.47-3/4, $3.46
                                            阻力 $3.50-3/4, $3.52-1/4
 CBOT小麦(12月)        $4.32-3/4            阻力 $4.39, $4.41
 纽约咖啡(12月)        $1.2875              阻力 $1.3155, $1.3380
 纽约可可(12月)        $1,978/$1,956        阻力 $2,025/$2,043
 (完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾
问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张若琪 审校 许娜)

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