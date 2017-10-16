《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡10月16日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $58.19/$58.86 支撑位 $57.38 棕榈油(1月) 2,782/2,812 马币(林吉 支撑位 2,734 马币 特) 西德克萨斯中质油(WTI) $52.44/$52.86 支撑位 $51.57 现货金 $1,318 支撑位 $1,297/$1,287 LME期铜 $6,827 阻力位 $6,920/$6,970 LME期铝 $2,130/$2,117 阻力位 $2,147/$2,158 CBOT大豆(11月) $10.09-1/4, $10.18-1/4 支撑位 $9.93, $9.85-1/4 CBOT玉米(12月) $3.54-1/4, $3.58 支撑位 $3.52, $3.50-1/4 CBOT小麦(12月) $4.43-1/4, $4.48 支撑位 $4.37-1/4 纽约咖啡(12月) - 阻力位 $1.2765/$1.2970 支撑位 $1.2590/$1.2430 纽约可可(12月) $2,135/$2,157 支撑位 $2,067/$2,025 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问， 寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王琛；审校 张若琪)