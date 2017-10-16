FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
频道
专题
综述：中国重拳治污对经济增长影响不大 环保督查永远在路上
中共十九大
综述：中国重拳治污对经济增长影响不大 环保督查永远在路上
iPhone X需求将颇为庞大但称不上突出--调查
国际财经
iPhone X需求将颇为庞大但称不上突出--调查
焦点：日相安倍承诺教育和儿童照护支出将优先于预算平衡
深度分析
焦点：日相安倍承诺教育和儿童照护支出将优先于预算平衡
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#货币新闻
2017年10月16日 / 凌晨12点56分 / 9 天内

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡10月16日 - 
 合约                    目标位($代表美元)       支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油              $58.19/$58.86           支撑位 $57.38
 棕榈油(1月)             2,782/2,812 马币(林吉   支撑位 2,734 马币
                         特)                     
 西德克萨斯中质油(WTI)   $52.44/$52.86           支撑位 $51.57
 现货金                  $1,318                  支撑位 $1,297/$1,287
 LME期铜                 $6,827                  阻力位 $6,920/$6,970
 LME期铝                 $2,130/$2,117           阻力位 $2,147/$2,158
 CBOT大豆(11月)          $10.09-1/4, $10.18-1/4  支撑位 $9.93, $9.85-1/4
 CBOT玉米(12月)          $3.54-1/4, $3.58        支撑位 $3.52, $3.50-1/4
 CBOT小麦(12月)          $4.43-1/4, $4.48        支撑位 $4.37-1/4
 纽约咖啡(12月)          -                       阻力位 $1.2765/$1.2970
                                                 支撑位 $1.2590/$1.2430
 纽约可可(12月)          $2,135/$2,157           支撑位 $2,067/$2,025
 (完)
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，
寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王琛；审校 张若琪)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below