《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡10月17日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $58.39/$58.69 支撑位 $57.43/$57.13 棕榈油(1月) 2,782/2,812 马币(林吉特) 支撑位 2,734 马币 西德克萨斯中质油(WTI) $52.44 支撑位 $51.57/$51.30 现货金 $1,281 阻力位 $1,305 LME期铜 $7,349 支撑位 $7,092/$6,903 LME期铝 $2,117 阻力位 $2,147/$2,158 CBOT大豆(11月) $9.85-1/4, $9.77-1/2 阻力位 $9.93, $10.02-1/2 CBOT玉米(12月) $3.48-1/4 阻力位 $3.52, $3.54-1/4 CBOT小麦(12月) $4.41-1/4 支撑位 $4.36,$4.33-3/4, $4.30-3/4 纽约咖啡(12月) $1.2275 阻力位 $1.2555/$1.2760 纽约可可(12月) $1,993 阻力位 $2,067/$2,093 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及 产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王琛；审校 张若琪)