《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡10月19日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $58.69/$59.16 支撑位 $57.91/$57.63 棕榈油(1月) 2,721 马币(林吉特) 阻力位 2,755/2,769 马币 西德克萨斯中质油(WTI) $52.44 支撑位 $51.90/$51.57/$51.30 现货金 $1,289/$1,295 支撑位 $1,278/$1,271 LME期铜 $6,970/$6,903 阻力位 $7,092/$7,349 LME期铝 $2,103 阻力位 $2,130/$2,147 CBOT大豆(11月) $9.93 支撑位 $9.77-1/2 CBOT玉米(12月) $3.50-1/4, $3.52 支撑位 $3.48-1/4, $3.46 CBOT小麦(12月) $4.33-3/4 支撑位 $4.28/$4.23 纽约咖啡(12月) $1.2555/$1.2760 支撑位 $1.2275/$1.2130 纽约可可(12月) $2,116 支撑位 $2,043/$2,025 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及 产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王琛；审校 王兴亚)