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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#货币新闻
2017年10月19日 / 凌晨1点01分 / 6 天内

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡10月19日 - 
 合约                    目标位($代表美元)         支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油              $58.69/$59.16             支撑位 $57.91/$57.63
 棕榈油(1月)             2,721 马币(林吉特)        阻力位 2,755/2,769 马币
 西德克萨斯中质油(WTI)   $52.44                    支撑位 $51.90/$51.57/$51.30
 现货金                  $1,289/$1,295             支撑位 $1,278/$1,271
 LME期铜                 $6,970/$6,903             阻力位 $7,092/$7,349
 LME期铝                 $2,103                    阻力位 $2,130/$2,147
 CBOT大豆(11月)          $9.93                     支撑位 $9.77-1/2
 CBOT玉米(12月)          $3.50-1/4, $3.52          支撑位 $3.48-1/4, $3.46
 CBOT小麦(12月)          $4.33-3/4                 支撑位 $4.28/$4.23
 纽约咖啡(12月)          $1.2555/$1.2760           支撑位 $1.2275/$1.2130
 纽约可可(12月)          $2,116                    支撑位 $2,043/$2,025
 (完)
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及
产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王琛；审校 王兴亚)

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