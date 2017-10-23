《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡10月23日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $57.57/$57.34 阻力位 $58.08/$58.54 棕榈油(1月) 2,753/2,761 马币(林吉 支撑位 2,726 马币 特) 西德克萨斯中质油(W $51.60 阻力位 $52.37/$52.82 TI) 现货金 $1,260 阻力位 $1,278/$1,288 LME期铜 $6,933/$6,900 阻力位 $7,004/$7,029 LME期铝 $2,127/$2,110 阻力位 $2,141/$2,154 CBOT大豆(11月) $9.69 阻力位 $9.85-1/4, $9.93 CBOT玉米(12月) $3.42-1/2 阻力位 $3.46 CBOT小麦(12月) $4.22-1/2 阻力位 $4.28, $4.29-1/4 纽约咖啡(12月) - 阻力位 $1,2595/$1.2780 支撑位 $1.2440/$1.23 纽约可可(12月) $2,109/$2,093 阻力位 $2,135/$2,157 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问， 寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王琛；审校 王兴亚)