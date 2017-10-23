FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
频道
专题
习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正当选为中共中央政治局常委
中共十九大
习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正当选为中共中央政治局常委
调查：中国2017年GDP增速料升至6.8% 但明年料放缓至6.4%
深度分析
调查：中国2017年GDP增速料升至6.8% 但明年料放缓至6.4%
焦点：中国买家对快速消费品的需求减弱--调查
中国财经
焦点：中国买家对快速消费品的需求减弱--调查
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#货币新闻
2017年10月23日 / 凌晨12点52分 / 2 天内

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡10月23日 - 
 合约                目标位($代表美元)       支撑位/阻力位($代表美元) 
 布兰特原油          $57.57/$57.34           阻力位 $58.08/$58.54
 棕榈油(1月)         2,753/2,761 马币(林吉   支撑位 2,726 马币
                     特)                     
 西德克萨斯中质油(W  $51.60                  阻力位 $52.37/$52.82
 TI)                                         
 现货金              $1,260                  阻力位 $1,278/$1,288
 LME期铜             $6,933/$6,900           阻力位 $7,004/$7,029
 LME期铝             $2,127/$2,110           阻力位 $2,141/$2,154
 CBOT大豆(11月)      $9.69                   阻力位 $9.85-1/4, $9.93
 CBOT玉米(12月)      $3.42-1/2               阻力位 $3.46
 CBOT小麦(12月)      $4.22-1/2               阻力位 $4.28, $4.29-1/4
 纽约咖啡(12月)      -                       阻力位 $1,2595/$1.2780
                                             支撑位 $1.2440/$1.23
 纽约可可(12月)      $2,109/$2,093           阻力位 $2,135/$2,157
 
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，
寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王琛；审校 王兴亚)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below