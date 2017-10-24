《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 路透新加坡10月24日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $57.72/$58.03 支撑位 $57.21/$56.80 棕榈油(1月) 2,812/2,860马币(林吉特 支撑位 2,758马币 ) 西德克萨斯中质油(W $52.82 支撑位 $51.60/$51.12 TI) 现货金 $1,289/$1,295 支撑位 $1,278/$1,271 LME期铜 $7,092/$7,349 支撑位 $6,903 LME期铝 - 阻力位 $2,154/$2,171 支撑位 $2,127/$2,110 CBOT大豆(11月) $9.85-1/4, $9.93 支撑位 $9.77-1/2, $9.69 CBOT玉米(12月) $3.58 支撑位 $3.50-1/4, $3.48-1/4 CBOT小麦(12月) $4.43-1/4, $4.47-3/4 支撑位 $4.32-3/4 纽约咖啡(12月) $1.23 阻力位 $1.2595/$1.2780 纽约可可(12月) $2,157 支撑位 $2,109/$2,093 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问， 寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王琛；审校 龚芳)