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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#货币新闻
2017年10月24日 / 凌晨12点54分 / 1 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
    路透新加坡10月24日 - 
 合约                目标位($代表美元)       支撑位/阻力位($代表美元) 
 布兰特原油          $57.72/$58.03           支撑位 $57.21/$56.80
 棕榈油(1月)         2,812/2,860马币(林吉特  支撑位 2,758马币
                     )                       
 西德克萨斯中质油(W  $52.82                  支撑位 $51.60/$51.12
 TI)                                         
 现货金              $1,289/$1,295           支撑位 $1,278/$1,271
 LME期铜             $7,092/$7,349           支撑位 $6,903
 LME期铝             -                       阻力位 $2,154/$2,171
                                             支撑位 $2,127/$2,110
 CBOT大豆(11月)      $9.85-1/4, $9.93        支撑位 $9.77-1/2, $9.69
 CBOT玉米(12月)      $3.58                   支撑位 $3.50-1/4, $3.48-1/4
 CBOT小麦(12月)      $4.43-1/4, $4.47-3/4    支撑位 $4.32-3/4
 纽约咖啡(12月)      $1.23                   阻力位 $1.2595/$1.2780
 纽约可可(12月)      $2,157                  支撑位 $2,109/$2,093
 
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，
寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王琛；审校 龚芳)

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