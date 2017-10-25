《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透10月25日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $58.75/$59.26 支撑位$58.34/$57.93 棕榈油 2,758马币(林吉特) 阻力位2,782/2,812马币 西德克萨斯中质油(WTI) $52.72/$53.20 支撑位$52.20/$51.95 现货金 - 支撑位$1,271/$1,261 阻力位$1,283/$1,289 LME期铜 $7,113 支撑位$7,009/$6,969 LME期铝 $2,171/$2,199 支撑位$2,140/$2,127 CBOT大豆 $9.69 阻力位$9.84, $9.93 CBOT玉米 $3.54-1/2, $3.57-1/4 支撑位$3.49-3/4, $3.47 CBOT小麦 $4.43-1/4 支撑位$4.32-3/4, $4.29-1 /4 纽约咖啡 $1.2555 支撑位$1.2275/$1.2130 纽约可可 $2,067/$2,043 阻力位$2,093/$2,109 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求 有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 李爽)