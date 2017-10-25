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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#货币新闻
2017年10月25日 / 凌晨1点31分 / 1 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透10月25日 - 
 合约                       目标位($代表美元)           支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油                 $58.75/$59.26               支撑位$58.34/$57.93
 棕榈油                     2,758马币(林吉特)           阻力位2,782/2,812马币
 西德克萨斯中质油(WTI)      $52.72/$53.20               支撑位$52.20/$51.95
 现货金                     -                           支撑位$1,271/$1,261
                                                        阻力位$1,283/$1,289
 LME期铜                    $7,113                      支撑位$7,009/$6,969
 LME期铝                    $2,171/$2,199               支撑位$2,140/$2,127
 CBOT大豆                   $9.69                       阻力位$9.84, $9.93
 CBOT玉米                   $3.54-1/2, $3.57-1/4        支撑位$3.49-3/4, $3.47
 CBOT小麦                   $4.43-1/4                   支撑位$4.32-3/4, $4.29-1
                                                        /4
 纽约咖啡                   $1.2555                     支撑位$1.2275/$1.2130
 纽约可可                   $2,067/$2,043               阻力位$2,093/$2,109
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求
有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 李爽)

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