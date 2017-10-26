《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡10月26日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $58.75/$59.26 支撑位 $57.93 棕榈油 2,860马币(林吉特) 支撑位 2,782/2,758 马币 西德克萨斯中质油(WTI) $52.72 支撑位 $51.95/$51.47 现货金 - 支撑位 $1,271/$1,261 阻力位 $1,283/$1,289 LME期铜 - 支撑位 $6,969/$6,905 阻力位 $7,041/$7,113 LME期铝 $2,218 支撑位 $2,174/$2,161 CBOT大豆 $9.69 阻力位 $9.84, $9.93 CBOT玉米 - 支撑位 $3.49-3/4, $3.47 阻力位 $3.52-1/4, $3.54-1/2 CBOT小麦 - 支撑位 $4.32-3/4, $4.29-1/4 阻力位 $4.38-1/2, $4.43-1/4 纽约咖啡 $1.2555 支撑位 $1,2275/$1.2130 纽约可可 $2,109/$2,135 支撑位 $2,067/$2,043 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有 关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)