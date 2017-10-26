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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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2017年10月26日 / 凌晨12点37分 / 2 天内

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡10月26日 - 
 合约                     目标位($代表美元)      支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油               $58.75/$59.26          支撑位 $57.93
 棕榈油                   2,860马币(林吉特)      支撑位 2,782/2,758 马币
 西德克萨斯中质油(WTI)    $52.72                 支撑位 $51.95/$51.47
 现货金                   -                      支撑位 $1,271/$1,261
                                                 阻力位 $1,283/$1,289
 LME期铜                  -                      支撑位 $6,969/$6,905
                                                 阻力位 $7,041/$7,113
 LME期铝                  $2,218                 支撑位 $2,174/$2,161
 CBOT大豆                 $9.69                  阻力位 $9.84, $9.93
 CBOT玉米                 -                      支撑位 $3.49-3/4, $3.47
                                                 阻力位 $3.52-1/4, $3.54-1/2
 CBOT小麦                 -                      支撑位 $4.32-3/4, $4.29-1/4
                                                 阻力位 $4.38-1/2, $4.43-1/4
 纽约咖啡                 $1.2555                支撑位 $1,2275/$1.2130
 纽约可可                 $2,109/$2,135          支撑位 $2,067/$2,043
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有
关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校　戴素萍)

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