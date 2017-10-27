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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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2017年10月27日 / 凌晨1点09分 / 2 天内

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人
观点)
     撰稿 王涛
    路透10月27日 - 
 合约                 目标位($代表美元)  支撑位/阻力位($代表美元) 
 布兰特原油           $60.08/$60.59      支撑位 $59/$58.75
 棕榈油               2,860马币(林吉特)  支撑位 2,782/2,758 马币
 西德克萨斯中质油(WT  $53.20/$53.53      支撑位 $52.34
 I)                                      
 现货金               $1,261             阻力位 $1,271/$1,278
 LME期铜              -                  支撑位 $6,969/$6,905
                                         阻力位 $7,041/$7,113
 LME期铝              $2,218             支撑位 $2,174/$2,161
 CBOT大豆             $9.84              支撑位 $9.69, $9.60
 CBOT玉米             $3.47              阻力位 $3.52-1/4, $3.54-1/
                                         2
 CBOT小麦             $4.26-1/4          阻力位 $4.32-3/4, $4.38-1/
                                         2
 纽约咖啡             $1.2555/$1.2760    支撑位 $1,2275/$1.2130
 纽约可可             $2,157/$2,178      支撑位 $2,109/$2,093
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其
他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李婷仪 审校 汪红英)

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