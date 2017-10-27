《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人 观点) 撰稿 王涛 路透10月27日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $60.08/$60.59 支撑位 $59/$58.75 棕榈油 2,860马币(林吉特) 支撑位 2,782/2,758 马币 西德克萨斯中质油(WT $53.20/$53.53 支撑位 $52.34 I) 现货金 $1,261 阻力位 $1,271/$1,278 LME期铜 - 支撑位 $6,969/$6,905 阻力位 $7,041/$7,113 LME期铝 $2,218 支撑位 $2,174/$2,161 CBOT大豆 $9.84 支撑位 $9.69, $9.60 CBOT玉米 $3.47 阻力位 $3.52-1/4, $3.54-1/ 2 CBOT小麦 $4.26-1/4 阻力位 $4.32-3/4, $4.38-1/ 2 纽约咖啡 $1.2555/$1.2760 支撑位 $1,2275/$1.2130 纽约可可 $2,157/$2,178 支撑位 $2,109/$2,093 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其 他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李婷仪 审校 汪红英)