《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

路透10月31日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $61.41/$62.23 支撑 $60.59/$60.08 棕榈油 2,860/2,878 马币(林吉特 支撑 2,832/2,812 马币(林吉 ) 特) 西德克萨斯中质油(W $54.45/$54.74 支撑 $53.80/$53.53 TI) 现货金 $1,281/$1,286/$1,292 支撑 $1,274/$1.270/$1,263 LME期铜 $6,787 阻力 $6,888/$6,915 LME期铝 $2,196 支撑 $2,148/$2,125 CBOT大豆 - 支撑 $9.69, $9.50-1/2 阻力 $9.84, $9.98-3/4 CBOT玉米 - 阻力 $3.49-3/4, $3.52-1/4 支撑 $3.47, $3.45-1/4 CBOT小麦 $4.27-1/4, $4.30-1/4 支撑 $4.22-1/2, $4.20 纽约咖啡 - 支撑 $1,2555/$1.24 阻力 $1.2760/$1.3060 纽约可可 $2,135/$2,157 支撑 $2,093/$2,067 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问 ，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李婷仪 审校 李爽)