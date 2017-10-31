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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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2017年10月31日 / 凌晨12点52分 / 1 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

    路透10月31日 - 
 合约                目标位($代表美元)        支撑位/阻力位($代表美元) 
 布兰特原油          $61.41/$62.23            支撑 $60.59/$60.08
 棕榈油              2,860/2,878 马币(林吉特  支撑 2,832/2,812 马币(林吉
                     )                        特)
 西德克萨斯中质油(W  $54.45/$54.74            支撑 $53.80/$53.53
 TI)                                          
 现货金              $1,281/$1,286/$1,292     支撑 $1,274/$1.270/$1,263
 LME期铜             $6,787                   阻力 $6,888/$6,915
 LME期铝             $2,196                   支撑 $2,148/$2,125
 CBOT大豆            -                        支撑 $9.69, $9.50-1/2
                                              阻力 $9.84, $9.98-3/4
 CBOT玉米            -                        阻力 $3.49-3/4, $3.52-1/4
                                              支撑 $3.47, $3.45-1/4
 CBOT小麦            $4.27-1/4, $4.30-1/4     支撑 $4.22-1/2, $4.20
 纽约咖啡            -                        支撑 $1,2555/$1.24
                                              阻力 $1.2760/$1.3060
 纽约可可            $2,135/$2,157            支撑 $2,093/$2,067
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问
，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李婷仪 审校 李爽)

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