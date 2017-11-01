《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人 观点) 撰稿 王涛 路透新加坡11月1日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $62.23 支撑位$60.90/$60.59 棕榈油(1月) 2,782马币(林吉特) 阻力位 2,832/2,860马币 西德克萨斯中质油(WT $55.22 支撑位$54.45/$54.20 I) 现货金 - 支撑位$1,263/$1,241 阻力位 $1,281/$1,286 LME期铜 $6,787 阻力位 $6,888/$6,915 LME期铝 - 支撑位$2,148/$2,125 阻力位 $2,174/$2,196 CBOT大豆(11月) - 支撑位$9.69, $9.50-1/2 阻力位 $9.84, $9.98-3/4 CBOT玉米(12月) $3.42-1/2 阻力位 $3.47, $3.49-3/4 CBOT小麦(12月) $4.15-1/4 阻力位 $4.21, $4.22-1/2 纽约咖啡(12月) $1.2275 阻力位 $1.2555/$1.2760 纽约可可(12月) $2,067 阻力位 $2,109/$2,135 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其 他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 李婷仪 审校 张若琪)