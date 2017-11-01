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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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2017年11月1日 / 凌晨1点22分 / 1 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人
观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡11月1日 - 
 合约                 目标位($代表美元)  支撑位/阻力位($代表美元) 
 布兰特原油           $62.23             支撑位$60.90/$60.59
 棕榈油(1月)          2,782马币(林吉特)  阻力位 2,832/2,860马币
 西德克萨斯中质油(WT  $55.22             支撑位$54.45/$54.20
 I)                                      
 现货金               -                  支撑位$1,263/$1,241
                                         阻力位 $1,281/$1,286
 LME期铜              $6,787             阻力位 $6,888/$6,915
 LME期铝              -                  支撑位$2,148/$2,125
                                         阻力位 $2,174/$2,196
 CBOT大豆(11月)       -                  支撑位$9.69, $9.50-1/2
                                         阻力位 $9.84, $9.98-3/4
 CBOT玉米(12月)       $3.42-1/2          阻力位 $3.47, $3.49-3/4
 CBOT小麦(12月)       $4.15-1/4          阻力位 $4.21, $4.22-1/2
 纽约咖啡(12月)       $1.2275            阻力位 $1.2555/$1.2760
 纽约可可(12月)       $2,067             阻力位 $2,109/$2,135
 (完)
    
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其
他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 李婷仪 审校 张若琪)

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