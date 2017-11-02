《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿/王涛 路透新加坡11月2日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $60.90/$61.41 支撑位 $60.08/$59.61. 棕榈油 2,860 马币(林吉特 支撑位 2,812马币(林吉特) ) 西德克萨斯中质油(WT $54.74 支撑位 $53.97/$53.53 I) 现货金 - 支撑位 $1,263/$1,241 阻力位 $1,281/$1,286 LME期铜 $7,026 支撑位 $6,933/$6,876 LME期铝 $2,218 支撑位 $2,148/$2,125 CBOT大豆 $9.98-3/4 支撑位 $9.84, $9.74 CBOT玉米 - 阻力位 $3.49-3/4, $3.52-1/4 支撑位 $3.47, $3.45-1/4 CBOT小麦 $4.22-1/2 支撑位 $4.17-1/2, $4.15-1/4 纽约咖啡 $1.2130 阻力位 $1.2330/$1.2555 纽约可可 $2,143/$2,159 支撑位 $2,117/$2,109/$2,100 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品 的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王灿；审校 李婷仪)