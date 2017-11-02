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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#货币新闻
2017年11月2日 / 凌晨1点49分 / 1 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿/王涛
    路透新加坡11月2日 - 
 合约                 目标位($代表美元)  支撑位/阻力位($代表美元) 
 布兰特原油           $60.90/$61.41      支撑位 $60.08/$59.61.
 棕榈油               2,860 马币(林吉特  支撑位 2,812马币(林吉特)
                      )                  
 西德克萨斯中质油(WT  $54.74             支撑位 $53.97/$53.53
 I)                                      
 现货金               -                  支撑位 $1,263/$1,241
                                         阻力位 $1,281/$1,286
 LME期铜              $7,026             支撑位 $6,933/$6,876
 LME期铝              $2,218             支撑位 $2,148/$2,125
 CBOT大豆             $9.98-3/4          支撑位 $9.84, $9.74
 CBOT玉米             -                  阻力位 $3.49-3/4, $3.52-1/4
                                         支撑位 $3.47, $3.45-1/4
 CBOT小麦             $4.22-1/2          支撑位 $4.17-1/2, $4.15-1/4
 纽约咖啡             $1.2130            阻力位 $1.2330/$1.2555
 纽约可可             $2,143/$2,159      支撑位 $2,117/$2,109/$2,100
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品
的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王灿；审校 李婷仪)

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