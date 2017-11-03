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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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2017年11月3日 / 凌晨12点51分 / 1 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿/王涛
    路透新加坡11月3日 - 
 合约                 目标位($代表美元)        支撑位/阻力位($代表美元) 
 布兰特原油           $61.41                   支撑位 $60.08/$59.61
 棕榈油               2,808/2,779马币(林吉特)  阻力位 2,841/2,855马币(林吉
                                               特)
 西德克萨斯中质油(WT  $55.22/$55.61            支撑位 $54.74/$54.45
 I)                                            
 现货金               -                        支撑位 $1,263/$1,241
                                               阻力位 $1,281/$1,286
 LME期铜              -                        支撑位 $6,876/$6,840
                                               阻力位 $6,980/$7,026
 LME期铝              $2,196/$2,218            支撑位 $2,148/$2,125
 CBOT大豆             $9.98-3/4                支撑位 $9.84, $9.74
 CBOT玉米             $3.52-1/4, $3.54-1/2     支撑位 $3.49-3/4, $3.47
 CBOT小麦             $4.29-3/4, $4.32-3/4     支撑位 $4.26-1/2, $4.22-3/4
 纽约咖啡             $1.2760                  支撑位 $1.2555/$1.2275
 纽约可可             $2,030                   阻力位 $2,078/$2,107
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品
的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王灿；审校 王颖)

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