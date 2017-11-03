《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿/王涛 路透新加坡11月3日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $61.41 支撑位 $60.08/$59.61 棕榈油 2,808/2,779马币(林吉特) 阻力位 2,841/2,855马币(林吉 特) 西德克萨斯中质油(WT $55.22/$55.61 支撑位 $54.74/$54.45 I) 现货金 - 支撑位 $1,263/$1,241 阻力位 $1,281/$1,286 LME期铜 - 支撑位 $6,876/$6,840 阻力位 $6,980/$7,026 LME期铝 $2,196/$2,218 支撑位 $2,148/$2,125 CBOT大豆 $9.98-3/4 支撑位 $9.84, $9.74 CBOT玉米 $3.52-1/4, $3.54-1/2 支撑位 $3.49-3/4, $3.47 CBOT小麦 $4.29-3/4, $4.32-3/4 支撑位 $4.26-1/2, $4.22-3/4 纽约咖啡 $1.2760 支撑位 $1.2555/$1.2275 纽约可可 $2,030 阻力位 $2,078/$2,107 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品 的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王灿；审校 王颖)