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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#市场报道
December 15, 2017 / 1:41 AM / 2 days ago

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡12月15日 -    
 合约                   目标位($代表美元)        支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油             $64.03                   支撑位$62.93
 棕榈油                 2,462/2,491马币(林吉特)  支撑位2,426/2,402马币
 西德克萨斯中质油(WTI)  $57.44/$57.82            支撑位$56.90/$56.58
 现货金                 $1,262/$1,276            支撑位$1,250/$1,239
 比特币                 $17,304                  支撑位$16,613/$16,188
 LME期铜                $6,737/$6,670            阻力位$6,792/$6,847
 LME期铝                $2,067                   支撑位$2,028
 CBOT大豆               $9.62                    阻力位$9.75, $9.82-1/4
 CBOT玉米               $3.47                    阻力位$3.49, $3.50
 CBOT小麦               $4.22-3/4                支撑位$4.18, $4.15
 纽约咖啡               -                        支撑位$1.1845/$1.1605
                                                 阻力位$1.2145/$1.2325
 纽约可可               $1,932/$1,957            支撑位$1,861/$1,817
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求
有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 龚芳)

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