《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡12月15日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $64.03 支撑位$62.93 棕榈油 2,462/2,491马币(林吉特) 支撑位2,426/2,402马币 西德克萨斯中质油(WTI) $57.44/$57.82 支撑位$56.90/$56.58 现货金 $1,262/$1,276 支撑位$1,250/$1,239 比特币 $17,304 支撑位$16,613/$16,188 LME期铜 $6,737/$6,670 阻力位$6,792/$6,847 LME期铝 $2,067 支撑位$2,028 CBOT大豆 $9.62 阻力位$9.75, $9.82-1/4 CBOT玉米 $3.47 阻力位$3.49, $3.50 CBOT小麦 $4.22-3/4 支撑位$4.18, $4.15 纽约咖啡 - 支撑位$1.1845/$1.1605 阻力位$1.2145/$1.2325 纽约可可 $1,932/$1,957 支撑位$1,861/$1,817 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求 有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 龚芳)