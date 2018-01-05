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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#市场报道
January 5, 2018 / 1:05 AM / 2 days ago

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡1月5日 - 
 合约                    目标位($代表美元)        支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油              $68.51                   支撑位$67.82/$67.40
 棕榈油                  2,653马币(林吉特)        支撑位2,557马币
 西德克萨斯中质油(WTI)   $62.62                   支撑位$61.57/$61.20
 现货金                  $1,311                   阻力位$1,329
 比特币                  -                        支撑位$14,710/$14,082
                                                  阻力位$15,338/$16,115
 LME期铜                 $7,127/$7,009            阻力位$7,208/$7,319
 LME期铝                 $2,222/$2,180            阻力位$2,248/$2,270
 CBOT大豆                $9.71-3/4, $9.82-1/4     支撑位$9.65-1/4, $9.59-3/4
 CBOT玉米                $3.49-1/2, $3.48-1/4     阻力位$3.51-1/2, $3.52-3/4
 CBOT小麦                $4.30                    阻力位$4.35-1/2, $4.37
 纽约咖啡                $1.2740                  阻力位$1.2955/$1.31
 纽约可可                $1,924/$1,961            支撑位$1,878/$1,850
 (完)
 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻
求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王颖；审校 张若琪)

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