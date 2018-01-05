《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡1月5日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $68.51 支撑位$67.82/$67.40 棕榈油 2,653马币(林吉特) 支撑位2,557马币 西德克萨斯中质油(WTI) $62.62 支撑位$61.57/$61.20 现货金 $1,311 阻力位$1,329 比特币 - 支撑位$14,710/$14,082 阻力位$15,338/$16,115 LME期铜 $7,127/$7,009 阻力位$7,208/$7,319 LME期铝 $2,222/$2,180 阻力位$2,248/$2,270 CBOT大豆 $9.71-3/4, $9.82-1/4 支撑位$9.65-1/4, $9.59-3/4 CBOT玉米 $3.49-1/2, $3.48-1/4 阻力位$3.51-1/2, $3.52-3/4 CBOT小麦 $4.30 阻力位$4.35-1/2, $4.37 纽约咖啡 $1.2740 阻力位$1.2955/$1.31 纽约可可 $1,924/$1,961 支撑位$1,878/$1,850 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻 求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王颖；审校 张若琪)