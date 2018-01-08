《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡1月8日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $67.40 支撑位 $67.82/$68.12/$68.51 棕榈油 2,577/2,555 马币(林吉特 阻力位 2,612/2,645 马币(林吉 ) 特) 西德克萨斯中质油(WTI $61.20 阻力位 $61.97/$62.22 ) 现货金 $1,329 支撑位 $1,311 比特币 $15,338 阻力位 $16,647/$17,371 LME期铜 $7,009 阻力位 $7,208/$7,319 LME期铝 $2,180 阻力位 $2,222/$2,248 CBOT大豆 $9.66-3/4, $9.65 阻力位 $9.72-1/4, $9.74-1/2 CBOT玉米 $3.49-1/2, $3.48-1/4 阻力位 $3.51-1/2, $3.52-3/4 CBOT小麦 $4.32-3/4, $4.35-1/2 支撑位 $4.28-1/2, $4.26 纽约咖啡 $1.2565 阻力位 $1.2955/$1.31 纽约可可 $1,924 支撑位 $1,878/$1,850 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻 求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李婷仪 审校 张若琪)