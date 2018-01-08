FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
频道
专题
丰田公布专为企业打造的自动驾驶概念车 2020年代初测试
科技电子
丰田公布专为企业打造的自动驾驶概念车 2020年代初测试
上海核心区甲级写字楼去年空置率创八年来新高--高力国际
财经视点
上海核心区甲级写字楼去年空置率创八年来新高--高力国际
朝鲜称将派遣高官和运动员代表团参加韩国平昌冬奥会--韩国官员
时事要闻
朝鲜称将派遣高官和运动员代表团参加韩国平昌冬奥会--韩国官员
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#市场报道
January 8, 2018 / 1:26 AM / a day ago

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡1月8日 - 
 合约                  目标位($代表美元)        支撑位/阻力位($代表美元) 
 布兰特原油            $67.40                   支撑位 $67.82/$68.12/$68.51
 棕榈油                2,577/2,555 马币(林吉特  阻力位 2,612/2,645 马币(林吉
                       )                        特)
 西德克萨斯中质油(WTI  $61.20                   阻力位 $61.97/$62.22
 )                                              
 现货金                $1,329                   支撑位 $1,311
 比特币                $15,338                  阻力位 $16,647/$17,371
 LME期铜               $7,009                   阻力位 $7,208/$7,319
 LME期铝               $2,180                   阻力位 $2,222/$2,248
 CBOT大豆              $9.66-3/4, $9.65         阻力位 $9.72-1/4, $9.74-1/2
 CBOT玉米              $3.49-1/2, $3.48-1/4     阻力位 $3.51-1/2, $3.52-3/4
 CBOT小麦              $4.32-3/4, $4.35-1/2     支撑位 $4.28-1/2, $4.26
 纽约咖啡              $1.2565                  阻力位 $1.2955/$1.31
 纽约可可              $1,924                   支撑位 $1,878/$1,850
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻
求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李婷仪 审校 张若琪)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below