FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
频道
专题
综述：美国对朝韩会谈表示赞赏 但朝鲜拒绝讨论去核化问题
半岛局势
综述：美国对朝韩会谈表示赞赏 但朝鲜拒绝讨论去核化问题
即时观点：中国12月CPI小涨PPI涨幅续回落 通胀温和料难扰动货币政策
深度分析
即时观点：中国12月CPI小涨PPI涨幅续回落 通胀温和料难扰动货币政策
2018年全球经济增速料加快至3.1% 受新兴经济体带动--世行
国际财经
2018年全球经济增速料加快至3.1% 受新兴经济体带动--世行
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#市场报道
January 9, 2018 / 1:12 AM / 2 days ago

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观
点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡1月9日 - 
 合约              目标位($代表  支撑位/阻力位($代表美元)
                   美元)         
 布兰特原油        $68.51        支撑位 $67.40/$67.04
 棕榈油            2,669 马币(   支撑位 2,612/2,577 马币
                   林吉特)       
 西德克萨斯中质油  $63.66        支撑位 $61.94/$60.88
 (WTI)                           
 现货金            $1,329        支撑位 $1,311/$1,297
 比特币            $15,338/$16,  支撑位 $14,710/$14,082
                   115           
 LME期铜           $7,009        阻力位 $7,177/$7,208
 LME期铝           $2,145        阻力位 $2,179/$2,196
 CBOT大豆          $9.70-3/4, $  支撑位 $9.65, $9.61-1/4
                   9.74-1/2      
 CBOT玉米          $3.48-1/4     支撑位 $3.46-1/2, $3.46
 CBOT小麦          $4.24-1/2, $  阻力位 $4.30, $4.32-3/4
                   4.23-1/4      
 纽约咖啡          $1.2390/$1.2  阻力位 $1.2565/$1.2740
                   175           
 纽约可可          $1,961        支撑位 $1,878/$1,850
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业
或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 陈宗琦；审校 郑茵)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below