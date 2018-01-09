《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡1月9日 - 合约 目标位($代表 支撑位/阻力位($代表美元) 美元) 布兰特原油 $68.51 支撑位 $67.40/$67.04 棕榈油 2,669 马币( 支撑位 2,612/2,577 马币 林吉特) 西德克萨斯中质油 $63.66 支撑位 $61.94/$60.88 (WTI) 现货金 $1,329 支撑位 $1,311/$1,297 比特币 $15,338/$16, 支撑位 $14,710/$14,082 115 LME期铜 $7,009 阻力位 $7,177/$7,208 LME期铝 $2,145 阻力位 $2,179/$2,196 CBOT大豆 $9.70-3/4, $ 支撑位 $9.65, $9.61-1/4 9.74-1/2 CBOT玉米 $3.48-1/4 支撑位 $3.46-1/2, $3.46 CBOT小麦 $4.24-1/2, $ 阻力位 $4.30, $4.32-3/4 4.23-1/4 纽约咖啡 $1.2390/$1.2 阻力位 $1.2565/$1.2740 175 纽约可可 $1,961 支撑位 $1,878/$1,850 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业 或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 陈宗琦；审校 郑茵)