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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#市场报道
January 10, 2018 / 1:08 AM / a day ago

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡1月10日 - 
 合约                 目标位($代表美元)         支撑位/阻力位($代表美元) 
 布兰特原油           $69.61                    支撑位 $69.06/$68.51
 棕榈油               2,577/2,555 马币(林吉特)  阻力位 2,612/2,645 马币
 西德克萨斯中质油(WT  $64.17/$64.72             支撑位 $62.67
 I)                                             
 现货金               $1,304/$1,292             阻力位 $1,313/$1,320
 比特币               $13,306                   阻力位 $14,710/$15,338
 LME期铜              $7,009                    阻力位 $7,127/$7,177
 LME期铝              $2,145/$2,111             阻力位 $2,180
 CBOT大豆             $9.71-3/4                 支撑位 $9.59-3/4, $9.54-3/4
 CBOT玉米             -                         支撑位 $3.48-1/4, $3.46-1/2
                                                阻力位 $3.49-1/2, $3.50-1/2
 CBOT小麦             $4.32-3/4, $4.35-1/2      支撑位 $4.30, $4.28-1/2
 纽约咖啡             $1.2635/$1.2825           支撑位 $1.2330
 纽约可可             $1,924/$1,961             支撑位 $1,878/$1,850
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻
求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李婷仪 审校 张若琪)

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