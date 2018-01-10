《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡1月10日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $69.61 支撑位 $69.06/$68.51 棕榈油 2,577/2,555 马币(林吉特) 阻力位 2,612/2,645 马币 西德克萨斯中质油(WT $64.17/$64.72 支撑位 $62.67 I) 现货金 $1,304/$1,292 阻力位 $1,313/$1,320 比特币 $13,306 阻力位 $14,710/$15,338 LME期铜 $7,009 阻力位 $7,127/$7,177 LME期铝 $2,145/$2,111 阻力位 $2,180 CBOT大豆 $9.71-3/4 支撑位 $9.59-3/4, $9.54-3/4 CBOT玉米 - 支撑位 $3.48-1/4, $3.46-1/2 阻力位 $3.49-1/2, $3.50-1/2 CBOT小麦 $4.32-3/4, $4.35-1/2 支撑位 $4.30, $4.28-1/2 纽约咖啡 $1.2635/$1.2825 支撑位 $1.2330 纽约可可 $1,924/$1,961 支撑位 $1,878/$1,850 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻 求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李婷仪 审校 张若琪)