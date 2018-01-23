《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者王涛是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 路透新加坡1月23日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $69.78/$70.37 支撑位 $69.15/$68.40/$67.81 棕榈油 2,491/2,519 马币(林吉特) 支撑位 2,462/2,426 马币 西德克萨斯中质油(WTI) $64.31/$64.71 支撑位 $63.66/$63.26 现货金 - 阻力位 $1,341/$1,358 支撑位 $1,329/$1,324 比特币 $11,978 支撑位 $9,886 LME期铜 - 阻力位 $7,123/$7,195 支撑位 $7,036/$7,005 LME期铝 $2,222 阻力位 $2,248/$2,270 CBOT大豆 $9.76 阻力位 $9.85-3/4 CBOT玉米 $3.48-3/4 阻力位 $3.54-1/2, $3.57-1/4 CBOT小麦 $4.20-1/2 阻力位 $4.26-3/4 纽约咖啡 $1.2140 阻力位 $1.2330/$1.2480 纽约可可 $1,904/$1,866 阻力位 $1,965/$2,015 (本文内容不应被视爲商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及産品 的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)