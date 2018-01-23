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January 23, 2018 / 1:34 AM / 2 days ago

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者王涛是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
    路透新加坡1月23日 - 
 合约                       目标位($代表美元)         支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油                 $69.78/$70.37             支撑位 $69.15/$68.40/$67.81
 棕榈油                     2,491/2,519 马币(林吉特)  支撑位 2,462/2,426 马币
 西德克萨斯中质油(WTI)      $64.31/$64.71             支撑位 $63.66/$63.26
 现货金                     -                         阻力位 $1,341/$1,358
                                                      支撑位 $1,329/$1,324
 比特币                     $11,978                   支撑位 $9,886
 LME期铜                    -                         阻力位 $7,123/$7,195
                                                      支撑位 $7,036/$7,005
 LME期铝                    $2,222                    阻力位 $2,248/$2,270
 CBOT大豆                   $9.76                     阻力位 $9.85-3/4
 CBOT玉米                   $3.48-3/4                 阻力位 $3.54-1/2, $3.57-1/4
 CBOT小麦                   $4.20-1/2                 阻力位 $4.26-3/4
 纽约咖啡                   $1.2140                   阻力位 $1.2330/$1.2480
 纽约可可                   $1,904/$1,866             阻力位 $1,965/$2,015
 
 (本文内容不应被视爲商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及産品
的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)
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