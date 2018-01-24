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January 24, 2018 / 12:21 AM / a day ago

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者王涛是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
    路透新加坡1月24日 - 
 合约                   目标位($代表美元)         支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油             $70.37/$71.37             支撑位 $69.78/$69.15
 棕榈油                 2,519/2,555马币(林吉特)   支撑位 2,462/2,426马币
 西德克萨斯中质油(WTI)  $64.96/$65.36             支撑位 $64.31/$63.94
 现货金                 $1,358                    支撑位 $1,338/$1,329
 比特币                 $11,978                   支撑位 $10,736/$9,886
 LME期铜                $6,815                    阻力位 $6,910/$7,005
 LME期铝                $2,200                    阻力位 $2,237/$2,248
 CBOT大豆               $9.76                     阻力位 $9.88-3/4, $9.95-1/4
 CBOT玉米               $3.54-1/2                 支撑位 $3.48-3/4
 CBOT小麦               $4.23-3/4                 支撑位 $4.20-1/2, $4.16-3/4
 纽约咖啡               -                         阻力位 $1.2140/$1.2330
                                                  支撑位 $1.2005/$1.1830
 纽约可可               $1,904/$1,866             阻力位 $1,965/$2,015
 (完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻
求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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