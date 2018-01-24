《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者王涛是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 路透新加坡1月24日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $70.37/$71.37 支撑位 $69.78/$69.15 棕榈油 2,519/2,555马币(林吉特) 支撑位 2,462/2,426马币 西德克萨斯中质油(WTI) $64.96/$65.36 支撑位 $64.31/$63.94 现货金 $1,358 支撑位 $1,338/$1,329 比特币 $11,978 支撑位 $10,736/$9,886 LME期铜 $6,815 阻力位 $6,910/$7,005 LME期铝 $2,200 阻力位 $2,237/$2,248 CBOT大豆 $9.76 阻力位 $9.88-3/4, $9.95-1/4 CBOT玉米 $3.54-1/2 支撑位 $3.48-3/4 CBOT小麦 $4.23-3/4 支撑位 $4.20-1/2, $4.16-3/4 纽约咖啡 - 阻力位 $1.2140/$1.2330 支撑位 $1.2005/$1.1830 纽约可可 $1,904/$1,866 阻力位 $1,965/$2,015 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻 求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张若琪 审校 戴素萍)