FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#路透调查
#美俄关系
#达沃斯论坛
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#市场报道
February 1, 2018 / 12:58 AM / 2 days ago

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者王涛是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观
点)
    路透新加坡2月1日 - 
 合约                  目标位($代表美元)   支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油            $69.81              支撑位 $68.28/$67.30
 棕榈油(第三个月)      -                   -
 西德克萨斯中质油(WTI  $65.38/$66.44       支撑位 $64.17/$63.66
 )                                         
 现货金                $1,357/$1,366       支撑位 $1,335/$1,324
 比特币                $10,427/$10,796     支撑位 $9,763/$9,602
 LME期铜               $7,005              阻力位 $7,123/$7,166
 LME期铝               $2,196              阻力位 $2,224/$2,242
 CBOT大豆(3月)         -                   阻力位 $10.01-1/2, $10.20
                                           支撑位 $9.86-1/4, $9.71
 CBOT玉米(3月)         $3.63-1/4           支撑位 $3.60, $3.58
 CBOT小麦(3月)         $4.46               阻力位 $4.53/$4.56
 纽约咖啡(3月)         -                   阻力位 $1,2330/$1.2480
                                           支撑位 $1.2140/$1.2005
 纽约可可(3月)         $2,065              支撑位 $1,965/$1,934
 (完)
    
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾
问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 郑茵 审校 张若琪)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below