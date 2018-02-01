《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者王涛是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 路透新加坡2月1日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $69.81 支撑位 $68.28/$67.30 棕榈油(第三个月) - - 西德克萨斯中质油(WTI $65.38/$66.44 支撑位 $64.17/$63.66 ) 现货金 $1,357/$1,366 支撑位 $1,335/$1,324 比特币 $10,427/$10,796 支撑位 $9,763/$9,602 LME期铜 $7,005 阻力位 $7,123/$7,166 LME期铝 $2,196 阻力位 $2,224/$2,242 CBOT大豆(3月) - 阻力位 $10.01-1/2, $10.20 支撑位 $9.86-1/4, $9.71 CBOT玉米(3月) $3.63-1/4 支撑位 $3.60, $3.58 CBOT小麦(3月) $4.46 阻力位 $4.53/$4.56 纽约咖啡(3月) - 阻力位 $1,2330/$1.2480 支撑位 $1.2140/$1.2005 纽约可可(3月) $2,065 支撑位 $1,965/$1,934 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾 问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 郑茵 审校 张若琪)