《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者王涛是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 路透新加坡2月2日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $70.15/$70.58 支撑位$69.46/$69.03 棕榈油 - 阻力位2,520/2,548马币(林吉特) 支撑位2,481/2,448马币 西德克萨斯中质油(WTI) $67.30 支撑位$65.38/$64.72 现货金 $1,357/$1,366 支撑位$1,335/$1,324 比特币 $8,408/$8,127 阻力位$9,290/$9,602 LME期铜 $7,005 阻力位$7,123/$7,166 LME期铝 - 阻力位$2,242/$2,253 支撑位$2,224/$2,210 CBOT大豆 $9.71 阻力位$9.95-1/4 CBOT玉米 $3.63-1/2, $3.64-1/4 支撑位$3.60, $3.58 CBOT小麦 $4.53, $4.56 支撑位$4.46 纽约咖啡 $1.2315 支撑位$1.2010 纽约可可 $2,065/$2,126 支撑位$2,015 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求 有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王颖；审校 杜明霞)