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February 2, 2018 / 12:45 AM / in 2 days

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者王涛是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
    路透新加坡2月2日 - 
 合约                   目标位($代表美元)         支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油             $70.15/$70.58             支撑位$69.46/$69.03
 棕榈油                 -                         阻力位2,520/2,548马币(林吉特)
                                                  支撑位2,481/2,448马币
 西德克萨斯中质油(WTI)  $67.30                    支撑位$65.38/$64.72
 现货金                 $1,357/$1,366             支撑位$1,335/$1,324
 比特币                 $8,408/$8,127             阻力位$9,290/$9,602
 LME期铜                $7,005                    阻力位$7,123/$7,166
 LME期铝                -                         阻力位$2,242/$2,253
                                                  支撑位$2,224/$2,210
 CBOT大豆               $9.71                     阻力位$9.95-1/4
 CBOT玉米               $3.63-1/2, $3.64-1/4      支撑位$3.60, $3.58
 CBOT小麦               $4.53, $4.56              支撑位$4.46
 纽约咖啡               $1.2315                   支撑位$1.2010
 纽约可可               $2,065/$2,126             支撑位$2,015
 (完)
    
 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求
有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王颖；审校 杜明霞)
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