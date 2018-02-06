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February 6, 2018 / 12:52 AM / a day ago

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者王涛是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
    路透新加坡2月6日 - 
 合约                目标位($代表美元)        支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油          $65.60/$63.67            阻力位 $67.77
 棕榈油              --                       阻力位 2,520/2,584马币
                                              支撑位 2,481/2,448马币
 西德克萨斯中质油(W  $62.52                   阻力位 $64.10
 TI)                                          
 现货金              $1,324/$1,316            阻力位 $1,347
 比特币              $6,477/$6,165            阻力位 $7,302/$7,671
 LME期铜             $7,005                   阻力位 $7,195
 LME期铝             $2,196/$2,178            阻力位 $2,224
 CBOT大豆            $9.67-1/2, $9.61-1/2     阻力位 $9.74-1/2
 CBOT玉米            $3.57-1/2                阻力位 $3.59-1/4, $3.60-1/
                                              2
 CBOT小麦            $4.36                    阻力位 $4.43-3/4, $4.45-1/
                                              2
 纽约咖啡            $1.1875                  阻力位 $1.2145
 纽约可可            $2,015                   阻力位 $2,065/$2,126
 
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，
寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王琛；审校 汪红英)
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