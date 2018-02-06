《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者王涛是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 路透新加坡2月6日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $65.60/$63.67 阻力位 $67.77 棕榈油 -- 阻力位 2,520/2,584马币 支撑位 2,481/2,448马币 西德克萨斯中质油(W $62.52 阻力位 $64.10 TI) 现货金 $1,324/$1,316 阻力位 $1,347 比特币 $6,477/$6,165 阻力位 $7,302/$7,671 LME期铜 $7,005 阻力位 $7,195 LME期铝 $2,196/$2,178 阻力位 $2,224 CBOT大豆 $9.67-1/2, $9.61-1/2 阻力位 $9.74-1/2 CBOT玉米 $3.57-1/2 阻力位 $3.59-1/4, $3.60-1/ 2 CBOT小麦 $4.36 阻力位 $4.43-3/4, $4.45-1/ 2 纽约咖啡 $1.1875 阻力位 $1.2145 纽约可可 $2,015 阻力位 $2,065/$2,126 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问， 寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王琛；审校 汪红英)