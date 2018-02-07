《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者王涛是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 路透新加坡2月7日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元 ) 布兰特原油 $67.77/$68.20 支撑位 $66.64/$65.94 棕榈油 - 阻力位 2,481/2,520马币( 林吉特) 支撑位 2,448/2,417 马币 西德克萨斯中质油(W $64.77/$64.89 支撑位 $63.37/$62.52 TI) 现货金 $1,314/$1,301 阻力位 $1,330/$1,335 比特币 $7,353/$6,807 阻力位 $8,239/$8,955 LME期铜 $7,005 阻力位 $7,123/$7,195 LME期铝 $2,163/$2,149 阻力位 $2,183/$2,200 CBOT大豆 $9.90-1/2,$9.95-3/4 支撑位 $9.81-1/2 CBOT玉米 $3.61-3/4 阻力位 3.64, $3.65-1/4 CBOT小麦 $4.49-1/2,$4.53 支撑位 $4.43-3/4 纽约咖啡 $1.2410 支撑位 $1.2220 纽约可可 - 阻力位 $2,065/$2,126 支撑位 $2,015/$1,965 (本文内容不应被视爲商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求 有关本文提及産品的商业、金融及法律建议。) (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)