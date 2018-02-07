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February 7, 2018 / 12:49 AM / in a day

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者王涛是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
    路透新加坡2月7日 - 
     合约            目标位($代表美元)    支撑位/阻力位($代表美元
                                          )
 布兰特原油          $67.77/$68.20        支撑位 $66.64/$65.94
 棕榈油              -                    阻力位 2,481/2,520马币(
                                          林吉特)
                                          支撑位 2,448/2,417 马币
 西德克萨斯中质油(W  $64.77/$64.89        支撑位 $63.37/$62.52
 TI)                                      
 现货金              $1,314/$1,301        阻力位 $1,330/$1,335
 比特币              $7,353/$6,807        阻力位 $8,239/$8,955
 LME期铜             $7,005               阻力位 $7,123/$7,195
 LME期铝             $2,163/$2,149        阻力位 $2,183/$2,200
 CBOT大豆            $9.90-1/2,$9.95-3/4  支撑位 $9.81-1/2
 CBOT玉米            $3.61-3/4            阻力位 3.64, $3.65-1/4
 CBOT小麦            $4.49-1/2,$4.53      支撑位 $4.43-3/4
 纽约咖啡            $1.2410              支撑位 $1.2220
 纽约可可            -                    阻力位 $2,065/$2,126
                                          支撑位 $2,015/$1,965
 
 (本文内容不应被视爲商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求
有关本文提及産品的商业、金融及法律建议。)
(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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