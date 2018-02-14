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市场报道
February 14, 2018 / 12:48 AM / 2 days ago

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者王涛是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其
个人观点)
    路透新加坡2月14日 - 
 合约                  目标位($代表美元  支撑位/阻力位($代表美元)
                       )                 
 布兰特原油            -                 阻力位 $62.99/$63.42
 棕榈油                2,486马币(林吉特  阻力位 2,520/2,545马币
                       )                 
 西德克萨斯中质油(WTI  $58.04            阻力位 $59.18/$59.61
 )                                       
 现货金                $1,343            支撑位 $1,329/$1,321
 比特币                -                 支撑位 $8,364/$8,215
                                         阻力位 $8,697/$8,995
 LME期铜               $7,091            支撑位 $6,954
 LME期铝               $2,163            支撑位 $2,120/$2,109
 CBOT大豆              $10.19-3/4        支撑位 $10.04-3/4
 CBOT玉米              $3.69-1/2         支撑位 $3.65-1/4, $3.64
 CBOT小麦              $4.56             阻力位 $4.62-1/2, $4.66-1
                                         /4
 纽约咖啡              $1.2410           支撑位 $1.2220
 纽约可可              $2,029/$1,988     阻力位 $2,055/$2,076
 (完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或
其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张若琪 审校 龚芳)
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