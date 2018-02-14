《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者王涛是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其 个人观点) 路透新加坡2月14日 - 合约 目标位($代表美元 支撑位/阻力位($代表美元) ) 布兰特原油 - 阻力位 $62.99/$63.42 棕榈油 2,486马币(林吉特 阻力位 2,520/2,545马币 ) 西德克萨斯中质油(WTI $58.04 阻力位 $59.18/$59.61 ) 现货金 $1,343 支撑位 $1,329/$1,321 比特币 - 支撑位 $8,364/$8,215 阻力位 $8,697/$8,995 LME期铜 $7,091 支撑位 $6,954 LME期铝 $2,163 支撑位 $2,120/$2,109 CBOT大豆 $10.19-3/4 支撑位 $10.04-3/4 CBOT玉米 $3.69-1/2 支撑位 $3.65-1/4, $3.64 CBOT小麦 $4.56 阻力位 $4.62-1/2, $4.66-1 /4 纽约咖啡 $1.2410 支撑位 $1.2220 纽约可可 $2,029/$1,988 阻力位 $2,055/$2,076 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或 其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张若琪 审校 龚芳)