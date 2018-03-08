FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中国两会
#贸易战
#半岛局势
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
市场报道
March 8, 2018 / 12:39 AM / a day ago

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者王涛是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
    路透新加坡3月8日 - 
 合约                  目标位($代表美元)      支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油            $65.55                 支撑位 $64.11/$63.21
 棕榈油                2,418马币(林吉特)      阻力位 2,471/2,503马币
 西德克萨斯中质油(WTI  $61.93/$62.81          支撑位 $60.51/$59.63
 )                                            
 现货金                $1,318/$1,312          阻力位 $1,327/$1,334
 比特币                $9,405/$9,031          阻力位 $10,242/$10,559
 LME期铜               $6,856                 阻力位 $6,993
 LME期铝               $2,093/$2,071          阻力位 $2,108/$2,131
 CBOT大豆              $10.53-1/2, $10.48-1/  阻力位 $10.69-1/2, $10.76-1/2
                       4                      
 CBOT玉米              $3.84-3/4, $3.83-1/4   阻力位 $3.89-1/4, $3.91-1/4
 CBOT小麦              $4.89-1/2, $4.83-1/4   阻力位 $5.02-1/2, $5.09-3/4
 纽约咖啡              -                      支撑位 $1.1990/$1.1855
                                              阻力位 $1.2140/$1.2205
 纽约可可              $2,383                 阻力位 $2,451/$2,492
 (完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，
寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张若琪 审校 陈宗琦)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below