《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者王涛是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 路透新加坡3月8日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $65.55 支撑位 $64.11/$63.21 棕榈油 2,418马币(林吉特) 阻力位 2,471/2,503马币 西德克萨斯中质油(WTI $61.93/$62.81 支撑位 $60.51/$59.63 ) 现货金 $1,318/$1,312 阻力位 $1,327/$1,334 比特币 $9,405/$9,031 阻力位 $10,242/$10,559 LME期铜 $6,856 阻力位 $6,993 LME期铝 $2,093/$2,071 阻力位 $2,108/$2,131 CBOT大豆 $10.53-1/2, $10.48-1/ 阻力位 $10.69-1/2, $10.76-1/2 4 CBOT玉米 $3.84-3/4, $3.83-1/4 阻力位 $3.89-1/4, $3.91-1/4 CBOT小麦 $4.89-1/2, $4.83-1/4 阻力位 $5.02-1/2, $5.09-3/4 纽约咖啡 - 支撑位 $1.1990/$1.1855 阻力位 $1.2140/$1.2205 纽约可可 $2,383 阻力位 $2,451/$2,492 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问， 寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张若琪 审校 陈宗琦)