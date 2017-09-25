《技术解析》布兰特原油到年底可能升至65.80美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡9月25日 - 根据波浪型态和费波纳奇比率分析，布兰特原油到年底可能升至每桶65.80美元。

图表：tmsnrt.rs/2jVXGxk

该合约目前处于C浪，这是2016年1月20日低点27.10美元开始的假定的三浪周期的第三浪。

这个周期受两组费波纳奇回档位控制。一组是2008年7月高点147.50美元至27.10美元的下行趋势的回档位，另一组是2012年3月高点128.40美元至27.10美元的较短下行趋势的回档位。

过去几周连续上涨后，布兰特油价最终攻克55.51美元这道障碍，即上述较长下行趋势的23.6%回档位。

这是油价第二次站上这道阻力位。理论上看，油价可能进一步涨至73.09美元，但是这个目标太过遥远，不太现实。以65.80美元作为初步目标更有意义。

对目前周期的波浪结构做详尽分析，显示出63.67美元的类似目标，即C浪的61.8%费波纳奇预测水准。

图表：tmsnrt.rs/2y2qDxL

该分析显示，A浪由三道小浪组成。第三浪(c)浪约是(a)浪长度的61.8%。

C浪和A浪之间也可能存在这种数学关系，意味着C浪长度大致是A浪的0.618倍，也就是达到63.67美元。

C浪也由数道小浪组成。根据(-a-)浪的构成，C浪在抵达63.67美元之前或许不会被深度修正打断。

油价若跌破目前支撑位55.51美元(第一张图表)，则暗示或将出现修正，跌向51.01美元。(完)