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2017年7月6日 / 凌晨2点07分 / 1 个月内

《技术解析》布兰特原油可能再次测试47.13美元的支撑

路透新闻部

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个
人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡7月6日 - 布兰特原油       可能再次测试每桶47.13美
元的支撑位，从7月4日高位49.90美元开始的修正走势还未结束。
    
    技术图：  tmsnrt.rs/2sOrNpy  
    
    这是针对自6月21日低点44.35美元开始的上行趋势的修正。但这还可
能被视为重启先前自5月25日高位54.67美元的下行趋势。
    
    这波修正由三浪构成。第二浪为b浪，可能在48.59美元的阻力位附近
结束，该点位为从44.35至49.90美元升势的23.6%费波纳奇回档位。
    
    之后的第三浪C浪朝46.47美元展开。日线图中周三的跌势表明后市更
为偏空。
    
    技术图： tmsnrt.rs/2tT6fgA
    
    这波跌势幅度如此之大，确认了自44.35美元的短期上行势头发生逆
转。波浪模型表明，自54.67开始的大C浪在延续，可能延伸至42.94，为
费波纳奇100%预估水准。
    
    若升穿48.59美元(参见第一个图表)，可能升至49.09美元。
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的
专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)
    (完) (编译 李爽  审校　戴素萍)

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