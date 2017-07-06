《技术解析》布兰特原油可能再次测试47.13美元的支撑

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡7月6日 - 布兰特原油 可能再次测试每桶47.13美 元的支撑位，从7月4日高位49.90美元开始的修正走势还未结束。 技术图： tmsnrt.rs/2sOrNpy 这是针对自6月21日低点44.35美元开始的上行趋势的修正。但这还可 能被视为重启先前自5月25日高位54.67美元的下行趋势。 这波修正由三浪构成。第二浪为b浪，可能在48.59美元的阻力位附近 结束，该点位为从44.35至49.90美元升势的23.6%费波纳奇回档位。 之后的第三浪C浪朝46.47美元展开。日线图中周三的跌势表明后市更 为偏空。 技术图： tmsnrt.rs/2tT6fgA 这波跌势幅度如此之大，确认了自44.35美元的短期上行势头发生逆 转。波浪模型表明，自54.67开始的大C浪在延续，可能延伸至42.94，为 费波纳奇100%预估水准。 若升穿48.59美元(参见第一个图表)，可能升至49.09美元。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)