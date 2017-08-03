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《技术解析》布兰特原油可能测试每桶51.69美元的支撑位
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2017年8月3日 / 凌晨2点07分 / 5 天前

《技术解析》布兰特原油可能测试每桶51.69美元的支撑位

路透新闻部

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个
 人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡8月3日 - 布兰特原油       可能测试每桶51.69美元的
支撑位，若失守可能进一步跌至下一个支撑位50.92美元。
    
    图表1：tmsnrt.rs/2faiXkM  
    
    这些支撑位分别是从7月24日低位47.68美元至8月1日高位52.93美元
上行趋势的23.6%和38.2%费波纳奇回档位。
    
    自52.93美元开始的修正，与自7月20日高位50.19美元开始的那波修
正相比显得过浅。仍有可能进一步跌入50.31-50.92美区间。上升通道也
指明了这个目标区。
    
    在日线图上，油价在53.01美元遭遇强劲阻力位，此为从1月3日高位5
8.37至6月21日低位44.35下行趋势的61.8%费波纳奇回档位。
    
    图表2：tmsnrt.rs/2hpFUBe
    
    该阻力位所引发的修正是否已完成并重拾上行趋势，这点令人怀疑。
若站上52.56(见图1)，可能会升至52.93。唯有进一步涨至53.01上方，才
能确认上行趋势将会持续。
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的
专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)

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