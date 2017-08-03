《技术解析》布兰特原油可能测试每桶51.69美元的支撑位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡8月3日 - 布兰特原油 可能测试每桶51.69美元的 支撑位，若失守可能进一步跌至下一个支撑位50.92美元。 图表1：tmsnrt.rs/2faiXkM 这些支撑位分别是从7月24日低位47.68美元至8月1日高位52.93美元 上行趋势的23.6%和38.2%费波纳奇回档位。 自52.93美元开始的修正，与自7月20日高位50.19美元开始的那波修 正相比显得过浅。仍有可能进一步跌入50.31-50.92美区间。上升通道也 指明了这个目标区。 在日线图上，油价在53.01美元遭遇强劲阻力位，此为从1月3日高位5 8.37至6月21日低位44.35下行趋势的61.8%费波纳奇回档位。 图表2：tmsnrt.rs/2hpFUBe 该阻力位所引发的修正是否已完成并重拾上行趋势，这点令人怀疑。 若站上52.56(见图1)，可能会升至52.93。唯有进一步涨至53.01上方，才 能确认上行趋势将会持续。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)