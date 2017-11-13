《技术解析》布兰特原油或测试63.09美元支撑位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿/王涛 路透新加坡11月13日 - 布兰特原油期货 或将测试每桶63.09 美元支撑位，始于11月7日高位64.65美元的修正走势或将延续。 图表1：tmsnrt.rs/2zvXSdc 该支撑位为上升C浪的186.4%费波纳奇预测位，该浪在64.65美元短暂 触顶。 当前的修正走势由三浪构成。迄今为止，只有两浪已经展开。第三浪 c浪料将行至62.74-63.09美元区间。 当油价跌破63.09美元，那么在64.65美元附近形成的一个小双顶型态 将得到确认。届时这将暗示后市将下看61.41美元。 日线图的预测分析显示，在63.94-65.03美元有较强阻力，分别是上 升(C)浪的150%和161.8%回档位，在该阻力附近油价已失去多头动能。 图表2：tmsnrt.rs/2zSTSUB 原油期货可能继续在这一区域下方徘徊。若突破63.80美元(图表1)， 则可能向64.38美元前进。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王灿；审校 戴素萍)