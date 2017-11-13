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《技术解析》布兰特原油或测试63.09美元支撑位
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2017年11月13日 / 凌晨1点18分 / 2 天前

《技术解析》布兰特原油或测试63.09美元支撑位

1 分钟阅读

 (本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观
点)
     撰稿/王涛
    路透新加坡11月13日 - 布兰特原油期货       或将测试每桶63.09
美元支撑位，始于11月7日高位64.65美元的修正走势或将延续。

    图表1：tmsnrt.rs/2zvXSdc

    该支撑位为上升C浪的186.4%费波纳奇预测位，该浪在64.65美元短暂
触顶。

    当前的修正走势由三浪构成。迄今为止，只有两浪已经展开。第三浪
c浪料将行至62.74-63.09美元区间。

    当油价跌破63.09美元，那么在64.65美元附近形成的一个小双顶型态
将得到确认。届时这将暗示后市将下看61.41美元。    

    日线图的预测分析显示，在63.94-65.03美元有较强阻力，分别是上
升(C)浪的150%和161.8%回档位，在该阻力附近油价已失去多头动能。

    图表2：tmsnrt.rs/2zSTSUB

    原油期货可能继续在这一区域下方徘徊。若突破63.80美元(图表1)，
则可能向64.38美元前进。(完)

    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的
专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王灿；审校 戴素萍)

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