《技术解析》布兰特原油第一季可能升至每桶73.09-77.75美元区间

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡1月2日 - 波浪型态与费波纳奇比率分析暗示，布兰特原油在2018年第一季可能进一步升至每桶73.09-77.75美元区间。

图表： tmsnrt.rs/2CB0up6

该合约价格走势正处于C浪，C浪是始于2016年1月20日低位27.10美元的假设三浪周期的第三浪。

到目前为止，该周期之前有过两次费波纳奇回档。一次为2008年7月高点147.50至27.10美元的跌势，另一次为从2012年3月高点128.40至27.10美元的跌势。

过去几个月的强劲上涨动能已推动油价升破65.80美元阻力，这是第二次跌势的38.2%回档位。

从回档分析来看，油价可能会跳升至77.75美元。但在触及这一目标前，油价必须先突破最临近的阻力位73.09美元，此水准为第一次跌势的38.2%回档位。

下降趋势线暗示较长期目标为90美元左右，可能在年底达到。

对该周期的波浪型态更加仔细的观察暗示，目标位在75.62美元，为C浪的100%费波纳奇回档位。该目标在73.09-77.75美元区间内。

图表： tmsnrt.rs/2C79bGB

上升趋势线和水平线暗示，当油价升至69.63-71.37美元阻力区间时，可能会出现调整。该阻力区由2015年5月6日高点和86.4%费波纳奇预测位构成。

不过，空头警告不要对这一可能较浅的调整进行大规模押注，因为C浪通常较为猛烈，而且不太可能会被严重打断。

支撑位在63.67美元，若跌破可能会跌至59.99美元。(完)