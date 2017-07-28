《技术解析》布兰特油价四周后有望再探1月3日高位58.37美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡7月28日 - 布兰特原油期货已突破关键阻力位51.01美元，四周后有可能再次触及每桶58.37美元的1月3日所及高位。

图表：tmsnrt.rs/2eSCDcX

该阻力位是2008年7月高位147.50美元至2016年1月20日低位27.10美元跌势的23.6%费波纳奇回档位。

自上述低位的上行态势也被2012年3月高位128.40至27.10美元跌势的另一组回档位所控制。

下行趋势在14.6%回档位44.68美元附近逆转。而突破51.01美元则确认了这一逆转。

波浪型态表明，布兰特原油正在强势C浪上行进，C浪或可轻松涨至58.37美元上方，此处为A浪峰值。

对日线图上始于27.10美元的升势进行详细研究后，也可得出乐观结论。

技术图：tmsnrt.rs/2eSTigq

费波纳奇预测分析显示，C浪最低目标位在56.30美元，最高目标位在75.62美元，这两处分别为38.2%和100%费波纳奇预测位。

56.30美元的目标位十分轻松计即可实现，因油价已攀升至下行通道上方，且向复制通道(duplicate channel)行进，这表明目标区间在56.30-59.99美元内。

一旦油价跌破50美元，多头就应该要警惕了，因这样的跌势可能会暂时阻碍油价升势。(完)