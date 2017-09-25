FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
《技术解析》现货金在三个月后测试1,252美元支撑位
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#货币新闻
2017年9月25日 / 早上8点34分 / 1 个月前

《技术解析》现货金在三个月后测试1,252美元支撑位

1 分钟阅读

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/王涛

路透9月25日 - 现货金或在三个月后测试每盎司1,252美元支撑位，若跌破此位则可能进一步跌至下一支撑位1,174美元。

技术图1：tmsnrt.rs/2y2MULI

这两道支撑位分别是从2011年9月6日高位1,920.30美元至2015年12月3日低位1,045.85美元的跌势的23.6%和14.6%费波纳奇回档位。

回档位分析亦显示，关键阻力位在1,380美元，此位明显再次拦住了始于1,045.85美元的一波反弹。

金价2016年7月第一次未能升破1,380美元后便大幅回落。尽管不十分确定当前修正会有多深，但跌至1,252美元的可能性很大。

从9月8日高位1,357.54美元下跌后，始于1,045.85美元的反弹看似呈楔形形态。该楔形形态表明，进一步的目标位在1,174美元。

这波跌势可被视作向始于1,920.30美元的下跌趋势线的回撤。

技术图2：tmsnrt.rs/2jVrMAV

该趋势线将在1,235美元附近提供支撑。在跌进1,235-1,252美元支撑区间之前，金价或许不会出现有力反弹。

跌破该趋势线将确认看空目标位在1,174美元。阻力位在1,326美元，这是上行C浪的61.8费波纳奇预测位，若升破此位则可能涨至1,380美元。

本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业 或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议完 编译 王琛；审校 高琦

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below