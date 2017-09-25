《技术解析》现货金在三个月后测试1,252美元支撑位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/王涛

路透9月25日 - 现货金或在三个月后测试每盎司1,252美元支撑位，若跌破此位则可能进一步跌至下一支撑位1,174美元。

技术图1：tmsnrt.rs/2y2MULI

这两道支撑位分别是从2011年9月6日高位1,920.30美元至2015年12月3日低位1,045.85美元的跌势的23.6%和14.6%费波纳奇回档位。

回档位分析亦显示，关键阻力位在1,380美元，此位明显再次拦住了始于1,045.85美元的一波反弹。

金价2016年7月第一次未能升破1,380美元后便大幅回落。尽管不十分确定当前修正会有多深，但跌至1,252美元的可能性很大。

从9月8日高位1,357.54美元下跌后，始于1,045.85美元的反弹看似呈楔形形态。该楔形形态表明，进一步的目标位在1,174美元。

这波跌势可被视作向始于1,920.30美元的下跌趋势线的回撤。

技术图2：tmsnrt.rs/2jVrMAV

该趋势线将在1,235美元附近提供支撑。在跌进1,235-1,252美元支撑区间之前，金价或许不会出现有力反弹。

跌破该趋势线将确认看空目标位在1,174美元。阻力位在1,326美元，这是上行C浪的61.8费波纳奇预测位，若升破此位则可能涨至1,380美元。